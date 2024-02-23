***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.02.2024 15:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 23.02.2024 tarihinde 04.03.2024 vadeli %3,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251571
BIST
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16:179.346
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,57
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
16:1731,0923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1047
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
16:1733,7131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0745
|Açılış
|: 33,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
16:172.028,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,52
|Açılış
|: 2.028,49
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.028,69
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler16:17
|SMART
|57,20
|370.790.541
|% 10,00
|
|OZGYO
|7,15
|213.160.411
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.021.242
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.021.242
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.021.242
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|23.052.688
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|560.515.520
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|149.349.478
|% -9,96
|
|PRKAB
|43,16
|266.435.963
|% -7,10
|
|ARASE
|78,60
|374.450.045
|% -6,98
|
|THYAO
|283,25
|5.834.299.094
|% -0,61
|
|EREGL
|46,80
|5.314.632.326
|% -2,86
|
|ASTOR
|125,30
|4.802.506.264
|% 1,62
|
|ISCTR
|28,56
|4.623.592.554
|% -1,18
|
|EKGYO
|11,63
|3.889.243.344
|% 2,92
|
|EKGYO
|11,63
|3.889.243.344
|% 2,92
|
|TSPOR
|1,80
|471.360.423
|% -0,55
|
|ZOREN
|5,93
|1.110.912.926
|% -1,00
|
|ISCTR
|28,56
|4.623.592.554
|% -1,18
|
|ODAS
|10,57
|1.602.454.253
|% 2,22
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0884
|31,0923
|% 0,34
|
|Euro
|33,7029
|33,7131
|% 0,22
|
|Sterlin
|39,3525
|39,5498
|% 0,61
|
|Frank
|35,2388
|35,4511
|% 0,50
|
|Riyal
|8,2650
|8,3065
|% 0,34
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,77
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|897,58
|898,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,43
|969,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,40
|82,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,71
|2.027,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
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16:31KARYE
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 60.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660, 135 adet işlem
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16:30XU100
Endeks 9, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 101, 960.00 milyon TL de
-
16:30HUBVC
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 116, 611 adet işlem
-
16:29FORTE
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 92.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 221, 105 adet işlem
-
16:28PCILT
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 15.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 853, 496 adet işlem