***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.02.2024 09:30
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 27.02.2024 tarihinde 05.03.2024 vadeli %5,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252513
BIST
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10:369.153
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -26,46
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.185
10:3631,1867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0430
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3872
En Düşük
31,0687
10:3633,7835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0250
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0887
En Düşük
33,7251
10:362.034,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,31
|Açılış
|: 2.034,33
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.029,22
BIST En Aktif Hisseler10:34
|YAYLA
|17,27
|36.533.657
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|22.404.948
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|75.890.785
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.192.553.034
|% 9,99
|
|LMKDC
|26,06
|30.718.199
|% 9,96
|
|AYCES
|835,00
|158.178.013
|% -7,22
|
|SELEC
|56,65
|62.128.617
|% -7,13
|
|FMIZP
|331,50
|36.234.428
|% -6,42
|
|BNTAS
|12,04
|12.121.306
|% -5,79
|
|KBORU
|174,10
|96.182.991
|% -5,69
|
|EREGL
|46,50
|2.641.266.322
|% -0,98
|
|THYAO
|279,50
|1.392.209.745
|% -0,27
|
|PATEK
|109,50
|1.192.553.034
|% 9,99
|
|REEDR
|66,80
|962.548.951
|% -4,43
|
|KCAER
|62,20
|887.380.925
|% -4,38
|
|ZOREN
|5,48
|365.842.442
|% 1,86
|
|EREGL
|46,50
|2.641.266.322
|% -0,98
|
|EKGYO
|11,17
|475.151.152
|% -1,15
|
|HALKB
|15,55
|499.652.017
|% 1,24
|
|ISCTR
|11,13
|332.077.323
|% -0,36
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1802
|31,1832
|% 0,13
|
|Euro
|33,7659
|33,7760
|% -0,10
|
|Sterlin
|39,3167
|39,5138
|% -0,15
|
|Frank
|35,2481
|35,4604
|% -0,06
|
|Riyal
|8,2886
|8,3302
|% 0,12
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,33
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|882,38
|887,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|926,60
|929,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,25
|82,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,58
|2.028,84
|% 0,66
|