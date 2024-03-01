***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
01.03.2024 17:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 01.03.2024 tarihinde 14.03.2024 vadeli %2,25 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253895
BIST
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17:289.132
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -61,81
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:2831,3589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1254
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:2833,9419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0752
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:282.072,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 19,96
|Açılış
|: 2.072,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:26
|VKING
|37,84
|52.100.704
|% 10,00
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.693.884.832
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|423.196.631
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|46.996.341
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|72.542.499
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|215.415.383
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|432.863.091
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|474.587.752
|% -9,93
|
|EDATA
|30,88
|441.360.808
|% -9,18
|
|EREGL
|45,92
|6.643.317.608
|% 0,88
|
|REEDR
|76,10
|5.663.816.527
|% 9,97
|
|MIATK
|83,60
|5.055.895.221
|% 6,77
|
|KONTR
|296,00
|4.626.542.120
|% 3,14
|
|THYAO
|278,50
|4.451.497.988
|% -1,15
|
|EKGYO
|11,37
|2.029.595.581
|% 2,43
|
|ODAS
|10,65
|1.723.263.333
|% 5,55
|
|ISCTR
|10,78
|1.686.360.651
|% -2,88
|
|EREGL
|45,92
|6.643.317.608
|% 0,88
|
|ZOREN
|5,54
|770.875.378
|% -1,77
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3502
|31,3594
|% 0,40
|
|Euro
|33,9241
|33,9447
|% 0,23
|
|Sterlin
|39,4966
|39,6947
|% 0,47
|
|Frank
|35,2002
|35,4122
|% 0,06
|
|Riyal
|8,3379
|8,3797
|% 0,42
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,76
|% 0,66
|
|Platin
|874,77
|876,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|940,71
|945,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,19
|83,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.056,04
|2.056,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:26
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17:41JANTS
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 184.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 204 adet işlem
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 26 kaybederek (% -0.84 ) 9, 620
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17:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, ISCTR
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17:39LOGO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 103.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 085 adet işlem
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17:38EKOS
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 664, 507 adet işlem