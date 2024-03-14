***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.03.2024 10:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 13.03.2024 tarihinde 20.03.2024 vadeli %3,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258687
BIST
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13:258.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,92
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
13:2532,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0846
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0071
13:2535,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0766
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
13:252.241,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,06
|Açılış
|: 2.241,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.232,78
BIST En Aktif Hisseler13:25
|DMSAS
|6,36
|9.976.022
|% 107,17
|
|BAYRK
|42,24
|105.593.002
|% 10,00
|
|CMENT
|616,00
|6.249.936
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.161.756
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|31.536.930
|% 9,99
|
|MMCAS
|14,41
|6.549.431
|% -9,99
|
|FONET
|34,66
|172.814.379
|% -9,97
|
|BRMEN
|5,97
|5.569.110
|% -9,95
|
|QNBFL
|145,00
|17.612.715
|% -6,93
|
|AZTEK
|145,50
|161.359.674
|% -6,43
|
|THYAO
|273,00
|3.714.204.450
|% 0,37
|
|EREGL
|44,70
|1.907.576.177
|% 0,54
|
|LMKDC
|35,62
|1.882.052.887
|% 7,68
|
|JANTS
|276,50
|1.770.331.008
|% 8,86
|
|OBAMS
|50,80
|1.627.704.087
|% 3,67
|
|ISCTR
|10,51
|1.359.985.972
|% -0,85
|
|EKGYO
|10,73
|915.848.429
|% -0,09
|
|AKFGY
|2,67
|148.722.855
|% -1,84
|
|LMKDC
|35,62
|1.882.052.887
|% 7,68
|
|YKBNK
|22,06
|1.142.018.452
|% -0,90
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1218
|32,1262
|% 0,26
|
|Euro
|35,2110
|35,2399
|% 0,22
|
|Sterlin
|41,5383
|41,7465
|% -0,24
|
|Frank
|36,8554
|37,0401
|% -0,45
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,40
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,00
|25,04
|% 0,66
|
|Platin
|936,61
|937,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.070,22
|1.072,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,67
|84,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.170,54
|2.170,84
|% 0,66
|