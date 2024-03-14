***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.03.2024 14:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 14.03.2024 tarihinde 20.03.2024 vadeli %2,25 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258757
BIST
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16:338.924
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 13,30
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
16:3332,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0846
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
16:3335,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0516
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
16:332.234,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,23
|Açılış
|: 2.234,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.231,55
BIST En Aktif Hisseler16:31
|DMSAS
|6,39
|14.951.418
|% 108,14
|
|CMENT
|616,00
|7.383.376
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.224.615
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|35.337.930
|% 9,99
|
|LMKDC
|36,38
|2.430.437.262
|% 9,98
|
|FONET
|34,66
|184.399.900
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,00
|7.767.954
|% -9,50
|
|DGATE
|52,15
|41.454.197
|% -9,15
|
|MMCAS
|14,63
|7.706.796
|% -8,62
|
|DESPC
|54,80
|91.357.546
|% -7,67
|
|THYAO
|272,50
|5.097.127.022
|% 0,18
|
|EREGL
|44,58
|2.855.639.985
|% 0,27
|
|OBAMS
|50,75
|2.467.197.220
|% 3,57
|
|LMKDC
|36,38
|2.430.437.262
|% 9,98
|
|TUPRS
|164,90
|2.337.856.738
|% 1,04
|
|ISCTR
|10,47
|1.932.662.342
|% -1,23
|
|EKGYO
|10,83
|1.313.229.564
|% 0,84
|
|ZOREN
|5,20
|535.210.073
|% 1,36
|
|YKBNK
|21,96
|1.687.623.942
|% -1,35
|
|AKFGY
|2,68
|202.133.387
|% -1,47
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1230
|32,1277
|% 0,27
|
|Euro
|35,1843
|35,2052
|% 0,12
|
|Sterlin
|41,4105
|41,6181
|% -0,55
|
|Frank
|36,7938
|36,9783
|% -0,62
|
|Riyal
|8,6392
|8,6825
|% -0,42
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,02
|25,05
|% 0,66
|
|Platin
|932,26
|934,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.091,23
|1.094,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,80
|84,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,96
|2.163,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
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16:45AVGYO
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 133, 000 adet işlem
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16:44XU100
Endeks 8, 907 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 60, 032.00 milyon TL de
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16:44TMPOL
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 109.50 lira fiyatla işlem gören hissede 770, 541 adet işlem
-
16:42DMSAS
Yüzde 108.14 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 353, 224 adet işlem
-
16:41HUBVC
Yüzde 5.41 oranında artışla 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 009, 502 adet işlem