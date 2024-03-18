***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.03.2024 13:10
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 15.03.2024 tarihinde 18.03.2024 vadeli %3,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259631
BIST
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16:458.776
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -53,20
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
16:4532,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1770
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
16:4535,2225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1045
|Açılış
|: 36,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
16:452.239,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 12,14
|Açılış
|: 2.239,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler16:45
|AKENR
|6,60
|22.028.959
|% 10,00
|
|MEPET
|13,31
|16.041.088
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.291.487
|% 9,99
|
|BRKVY
|199,80
|37.994.451
|% 9,96
|
|ATLAS
|5,85
|12.116.450
|% 9,96
|
|FONET
|28,08
|54.176.822
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.787.447
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.061.803
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.205.345
|% -9,94
|
|VRGYO
|51,25
|408.418.515
|% -9,93
|
|DOAS
|315,75
|3.954.693.033
|% 5,43
|
|TUPRS
|167,00
|3.916.595.977
|% 2,45
|
|THYAO
|269,75
|3.758.397.977
|% -0,19
|
|ALVES
|56,75
|2.887.299.597
|% -6,58
|
|EREGL
|44,30
|2.747.201.382
|% -0,23
|
|ZOREN
|5,26
|1.216.929.220
|% 2,53
|
|ISCTR
|10,37
|1.523.491.596
|% 1,27
|
|EKGYO
|10,66
|1.045.103.736
|% -1,11
|
|AKFGY
|2,51
|199.892.330
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,20
|1.727.480.889
|% 0,73
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2981
|32,3041
|% 0,55
|
|Euro
|35,2095
|35,2225
|% 0,30
|
|Sterlin
|42,2667
|42,4786
|% 1,64
|
|Frank
|37,5332
|37,7213
|% 1,56
|
|Riyal
|8,8490
|8,8933
|% 1,58
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|921,61
|922,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,43
|1.063,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,97
|85,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.156,00
|2.156,43
|% 0,66
|