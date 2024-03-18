***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.03.2024 14:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 18.03.2024 tarihinde 19.03.2024 vadeli %5,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259668
BIST
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16:458.776
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -53,20
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
16:4532,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1770
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
16:4535,2225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1045
|Açılış
|: 36,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
16:452.239,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 12,14
|Açılış
|: 2.239,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler16:45
|PKART
|76,50
|32.291.487
|% 9,99
|
|BRKVY
|199,80
|35.677.193
|% 9,96
|
|PSDTC
|101,10
|17.813.375
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|17.813.375
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|17.813.375
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|54.151.297
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.656.415
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.057.194
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|337.052.245
|% -9,94
|
|VRGYO
|51,25
|408.310.326
|% -9,93
|
|DOAS
|313,50
|3.922.908.632
|% 4,67
|
|TUPRS
|166,80
|3.897.776.863
|% 2,33
|
|THYAO
|269,50
|3.677.924.649
|% -0,28
|
|ALVES
|56,65
|2.883.504.838
|% -6,75
|
|PATEK
|157,20
|2.406.835.023
|% -3,68
|
|ZOREN
|5,26
|1.216.483.964
|% 2,53
|
|EKGYO
|10,63
|1.041.164.680
|% -1,39
|
|AKFGY
|2,51
|199.682.323
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,18
|1.720.562.361
|% 0,64
|
|TSPOR
|1,52
|106.261.546
|% -5,59
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2981
|32,3041
|% 0,55
|
|Euro
|35,2095
|35,2225
|% 0,30
|
|Sterlin
|42,2535
|42,4653
|% 1,60
|
|Frank
|37,5204
|37,7085
|% 1,52
|
|Riyal
|8,8490
|8,8933
|% 1,58
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,23
|25,26
|% 0,66
|
|Platin
|919,37
|925,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.064,13
|1.066,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,98
|85,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.156,65
|2.157,01
|% 0,66
|