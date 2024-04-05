***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
05.04.2024 09:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 04.04.2024 tarihinde 18.04.2024 vadeli %2,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267934
BIST
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18:109.129
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
0
En Yüksek
0
18:1031,9901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0943
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
32,0501
En Düşük
31,8585
18:1034,6874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0303
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7406
En Düşük
34,5312
18:102.343,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,20
|Açılış
|: 2.342,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.357,67
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:10
|TAVHL
|179,50
|502.029.149
|% 0,00
|
|TTKOM
|33,28
|1.122.111.874
|% 0,00
|
|TKFEN
|40,08
|156.244.810
|% 0,00
|
|OYAYO
|38,70
|6.819.403
|% 0,00
|
|VAKKO
|76,45
|17.960.965
|% 0,00
|
|VRGYO
|36,64
|467.652.352
|% 0,00
|
|VBTYZ
|31,28
|184.318.838
|% 0,00
|
|UNLU
|15,87
|24.112.364
|% 0,00
|
|TEZOL
|20,64
|87.210.901
|% 0,00
|
|YEOTK
|198,50
|284.214.563
|% 0,00
|
|THYAO
|290,00
|23.270.653.449
|% 0,00
|
|ODINE
|69,90
|6.328.955.382
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 0,00
|
|TUPRS
|169,90
|3.861.515.494
|% 0,00
|
|TCELL
|71,10
|2.966.444.867
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,26
|1.250.285.023
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 0,00
|
|VAKBN
|15,99
|2.687.119.591
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,28
|1.577.791.945
|% 0,00
|
|HALKB
|14,25
|1.998.214.541
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9775
|31,9847
|% 0,28
|
|Euro
|34,6616
|34,6808
|% 0,07
|
|Sterlin
|39,9132
|40,1133
|% -0,21
|
|Frank
|35,0398
|35,2155
|% -0,17
|
|Riyal
|8,4339
|8,4762
|% -0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,75
|26,78
|% 0,66
|
|Platin
|927,95
|928,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,15
|1.012,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,12
|91,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.279,49
|2.279,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59AKBNK
Yüzde 5.20 oranında artışla 51.80 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 374, 148 adet işlem
-
17:56KONKA
Yüzde 5.79 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 749, 391 adet işlem
-
17:55ZPLIB
Yüzde 5.38 oranında artışla 134.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 206 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BNTAS, SNPAM, SEKUR, BOSSA, YAYLA, DIRIT, KERVN, KSTUR