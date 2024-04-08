***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.04.2024 14:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 08.04.2024 tarihinde 24.04.2024 vadeli %3,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270101
BIST
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16:239.724
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 105,10
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.746
16:2332,1218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1060
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:2335,0273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2748
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:232.407,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,05
|Açılış
|: 2.407,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ENTRA
|13,31
|19.426.863
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|422.586.420
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|68.641.537
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|90.241.158
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|31.141.330
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|13.843.326
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.303.509.772
|% -9,96
|
|ONCSM
|178,40
|280.544.280
|% -5,11
|
|GENIL
|60,75
|221.524.005
|% -4,63
|
|THYAO
|307,75
|8.588.637.233
|% 0,16
|
|TUPRS
|180,90
|3.198.565.579
|% 0,67
|
|VAKBN
|17,29
|3.023.738.719
|% 3,91
|
|YKBNK
|30,58
|2.898.702.920
|% 1,26
|
|HALKB
|16,54
|2.230.883.338
|% 9,90
|
|VAKBN
|17,29
|3.023.738.719
|% 3,91
|
|ZOREN
|5,80
|942.346.382
|% 0,87
|
|EKGYO
|10,42
|1.516.986.305
|% 5,47
|
|PEKGY
|8,95
|1.303.509.772
|% -9,96
|
|HALKB
|16,54
|2.230.883.338
|% 9,90
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1049
|32,1172
|% 0,32
|
|Euro
|34,9718
|35,0152
|% 0,76
|
|Sterlin
|40,5764
|40,7798
|% 0,62
|
|Frank
|35,4888
|35,6667
|% 0,32
|
|Riyal
|8,5640
|8,6069
|% 0,61
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,65
|27,69
|% 0,66
|
|Platin
|951,22
|953,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,71
|1.039,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,68
|90,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.328,91
|2.329,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:21
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-
16:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 96 artarak (% 0.29 ) 10, 505
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16:36XU100
Endeks 9, 730 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 81, 933.00 milyon TL de
-
16:36POLTK
Yüzde 8.04 oranında artışla 22, 095.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 011 adet işlem
-
16:35DERIM
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.98 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 785 adet işlem
-
16:34SKTAS
Yüzde 4.99 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 246, 808 adet işlem