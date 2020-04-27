***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-666.072.699 0
Net Dönem Karı (Zararı)
57.936.960 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
29.732.758 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.761.503 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
45.494.264 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-769.503.834 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
905.705 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-770.409.539 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-681.834.116 0
Alınan Temettü
3
Alınan Faiz
15.761.414 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
672.797.857 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 683.682.414 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -10.884.557 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.725.158 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.725.158 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.725.158 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.725.247 0
Finansal Varlıklar
9 724.915.275 0
TOPLAM VARLIKLAR
731.640.522 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
69.068 0
Diğer Borçlar
6 836.637 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
905.705 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
730.734.817 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 57.936.960
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 683.682.414 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -10.884.557 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
730.734.817 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 15.761.414 0
Temettü Gelirleri
3
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -982.235 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 45.494.264 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
189.042
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
60.462.488 0
Yönetim Ücretleri
8 -2.352.880 0
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -117.469
Denetim Ücretleri
8 -5.688
Kurul Ücretleri
8 -42.162
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -229
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.100
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.525.528 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.936.960 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
57.936.960 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
57.936.960 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840487
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