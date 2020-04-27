***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-666.072.699 0Net Dönem Karı (Zararı)57.936.960 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER29.732.758 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-15.761.503 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler45.494.264 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-769.503.834 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler905.705 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-770.409.539 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-681.834.116 0Alınan TemettüAlınan Faiz15.761.414 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI672.797.857 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 683.682.414 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -10.884.557 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.725.158 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.725.158 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.725.158 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 6.725.247 0Finansal Varlıklar9 724.915.275 0TOPLAM VARLIKLAR731.640.522 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları69.068 0Diğer Borçlar6 836.637 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)905.705 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)730.734.817 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 57.936.960Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 683.682.414 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -10.884.557 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)730.734.817 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 15.761.414 0Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -982.235 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 45.494.264 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler189.042ESAS FAALİYET GELİRLERİ60.462.488 0Yönetim Ücretleri8 -2.352.880 0Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -117.469Denetim Ücretleri8 -5.688Kurul Ücretleri8 -42.162Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -229Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -7.100ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.525.528 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.936.960 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)57.936.960 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)57.936.960 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840487BIST