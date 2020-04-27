***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.843.363 -1.790.575
Net Dönem Karı (Zararı)
759.401 -702.751
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.523.789 -2.885.279
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.577.560 -2.884.957
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-53.771 -322
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.180.324 1.797.133
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
873.846 -57.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.054.170 1.855.052
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.897.134 -1.790.897
Alınan Temettü
53.771 322
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.990.992 1.814.791
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 64.748.546 15.742.463
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -58.757.554 -13.927.672
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.147.629 24.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.147.629 24.216
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 242.358 218.142
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.389.987 242.358
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.389.987 242.358
Finansal Varlıklar
9 13.556.345 7.079.735
TOPLAM VARLIKLAR
14.946.332 7.322.093
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 883.994 25.804
Diğer Borçlar
6 39.461 23.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
923.455 49.609
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.022.877 7.272.484
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7.272.484 6.160.444
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 759.401 -702.751
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 64.748.546 15.742.463
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -58.757.554 -13.927.672
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.022.877 7.272.484
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 0
Temettü Gelirleri
53.771 322
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.191.618 2.399.219
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.577.560 -2.884.957
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.439.713 -485.416
Yönetim Ücretleri
8 -531.632 -156.277
Saklama Ücretleri
8 -52.700 -26.479
Denetim Ücretleri
8 -6.750 -3.085
Kurul Ücretleri
8 -3.729 -1.559
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -73.941 -20.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.560 -9.772
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-680.312 -217.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
759.401 -702.751
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
759.401 -702.751
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
759.401 -702.751
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840488
BIST