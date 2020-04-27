***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.843.363 -1.790.575Net Dönem Karı (Zararı)759.401 -702.751NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.523.789 -2.885.279Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.577.560 -2.884.957Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-53.771 -322İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.180.324 1.797.133Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler873.846 -57.919İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.054.170 1.855.052FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.897.134 -1.790.897Alınan Temettü53.771 322FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.990.992 1.814.791Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 64.748.546 15.742.463Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -58.757.554 -13.927.672YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.147.629 24.216NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.147.629 24.216DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 242.358 218.142DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.389.987 242.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.389.987 242.358Finansal Varlıklar9 13.556.345 7.079.735TOPLAM VARLIKLAR14.946.332 7.322.093YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 883.994 25.804Diğer Borçlar6 39.461 23.805TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)923.455 49.609TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)14.022.877 7.272.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)7.272.484 6.160.444Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 759.401 -702.751Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 64.748.546 15.742.463Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -58.757.554 -13.927.672TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)14.022.877 7.272.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 0Temettü Gelirleri53.771 322Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.191.618 2.399.219Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.577.560 -2.884.957ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.439.713 -485.416Yönetim Ücretleri8 -531.632 -156.277Saklama Ücretleri8 -52.700 -26.479Denetim Ücretleri8 -6.750 -3.085Kurul Ücretleri8 -3.729 -1.559Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -73.941 -20.163Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -11.560 -9.772ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-680.312 -217.335ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)759.401 -702.751NET DÖNEM KARI (ZARARI)759.401 -702.751DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)759.401 -702.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840488BIST