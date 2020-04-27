***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
401.971.369 99.467.287
Net Dönem Karı (Zararı)
608.330.664 147.307.291
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-664.591.101 -127.970.695
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-654.876.557 -144.874.145
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.714.544 16.903.450
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-205.827.296 -49.824.356
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
450.840 -130.638
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.371.185 1.457.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-208.649.321 -51.151.327
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-262.087.733 -30.487.760
Alınan Faiz
664.059.102 129.955.047
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.589.755.839 18.928.255
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 47.742.691.418 15.780.955.752
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -46.152.935.579 -15.762.027.497
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.991.727.208 118.395.542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.991.727.208 118.395.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 749.329.832 630.934.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.741.057.040 749.329.832
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.577.120.148 656.411.425
Ters Repo Alacakları
5.17 1.173.833.031 111.997.092
Diğer Alacaklar
450.840
Finansal Varlıklar
9 367.316.565 148.952.699
TOPLAM VARLIKLAR
3.118.269.744 917.812.056
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
15.087 2.975
Takas Borçları
0 1.382.458
Diğer Borçlar
6 4.589.088 847.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.604.175 2.232.990
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.113.665.569 915.579.066
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
915.579.066 749.343.520
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 608.330.664 147.307.291
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 47.742.691.418 15.780.955.752
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -46.152.935.579 -15.762.027.497
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.113.665.569 915.579.066
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 664.059.102 129.955.047
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 191.841 11.376.049
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -9.714.544 16.903.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.322.199
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
654.536.399 159.556.745
Yönetim Ücretleri
8 -40.913.970 -9.821.244
Saklama Ücretleri
8 -739.015 -195.606
Denetim Ücretleri
8 -11.842 -8.782
Kurul Ücretleri
8 -721.122 -170.881
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.191.317 -1.018.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -628.469 -1.033.978
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-46.205.735 -12.249.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
608.330.664 147.307.291
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
608.330.664 147.307.291
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
608.330.664 147.307.291
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840490
BIST