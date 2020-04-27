***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI401.971.369 99.467.287Net Dönem Karı (Zararı)608.330.664 147.307.291NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-664.591.101 -127.970.695Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-654.876.557 -144.874.145Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.714.544 16.903.450İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-205.827.296 -49.824.356Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler450.840 -130.638Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.371.185 1.457.609İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-208.649.321 -51.151.327FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-262.087.733 -30.487.760Alınan Faiz664.059.102 129.955.047FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.589.755.839 18.928.255Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 47.742.691.418 15.780.955.752Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -46.152.935.579 -15.762.027.497YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.991.727.208 118.395.542NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.991.727.208 118.395.542DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 749.329.832 630.934.290DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.741.057.040 749.329.832Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.577.120.148 656.411.425Ters Repo Alacakları5.17 1.173.833.031 111.997.092Diğer Alacaklar450.840Finansal Varlıklar9 367.316.565 148.952.699TOPLAM VARLIKLAR3.118.269.744 917.812.056YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları15.087 2.975Takas Borçları0 1.382.458Diğer Borçlar6 4.589.088 847.557TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.604.175 2.232.990TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.113.665.569 915.579.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)915.579.066 749.343.520Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 608.330.664 147.307.291Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 47.742.691.418 15.780.955.752Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -46.152.935.579 -15.762.027.497TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.113.665.569 915.579.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 664.059.102 129.955.047Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 191.841 11.376.049Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -9.714.544 16.903.450Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.322.199ESAS FAALİYET GELİRLERİ654.536.399 159.556.745Yönetim Ücretleri8 -40.913.970 -9.821.244Saklama Ücretleri8 -739.015 -195.606Denetim Ücretleri8 -11.842 -8.782Kurul Ücretleri8 -721.122 -170.881Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.191.317 -1.018.963Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -628.469 -1.033.978ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-46.205.735 -12.249.454ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)608.330.664 147.307.291NET DÖNEM KARI (ZARARI)608.330.664 147.307.291DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)608.330.664 147.307.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840490BIST