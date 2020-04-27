***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:23
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.088.833 227.498.687
Net Dönem Karı (Zararı)
32.951.959 52.421.136
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.114.366 -2.418.479
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.415.331 -9.224.425
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.618.261 7.740.090
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-80.774 -934.144
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
30.304.950 167.136.428
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.405.008 -565.591
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
267.879 -163.343
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
32.442.079 167.865.362
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
56.142.543 217.139.085
Alınan Temettü
80.774 934.143
Alınan Faiz
2.865.516 9.425.459
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.436.680 -261.953.887
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 48.724.163 83.346.802
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -90.160.843 -345.300.689
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.652.153 -34.455.200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.652.153 -34.455.200
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.410.966 37.866.166
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 21.063.119 3.410.966
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 22.615.130 3.413.162
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6.345.277 3.940.269
Finansal Varlıklar
9 171.669.562 201.493.380
TOPLAM VARLIKLAR
200.629.969 208.846.811
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
291.019
Diğer Borçlar
6 125.978 149.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
416.997 149.118
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
200.212.972 208.697.693
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
208.697.693 418.230.444
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 32.951.959 52.421.136
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 48.724.163 83.346.802
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -90.160.843 -345.300.689
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
200.212.972 208.697.693
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.865.516 9.425.459
Temettü Gelirleri
80.774 934.143
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 34.549.250 37.586.760
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.618.261 7.740.090
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.877.279 55.686.452
Yönetim Ücretleri
8 -1.306.838 -2.587.842
Saklama Ücretleri
8 -128.892 -227.015
Denetim Ücretleri
8 -8.019 -5.030
Kurul Ücretleri
8 -36.105 -65.842
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -424.175 -335.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -21.291 -43.711
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.925.320 -3.265.316
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.951.959 52.421.136
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.951.959 52.421.136
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.951.959 52.421.136
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840491
BIST