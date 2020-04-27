***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.088.833 227.498.687Net Dönem Karı (Zararı)32.951.959 52.421.136NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.114.366 -2.418.479Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.415.331 -9.224.425Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.618.261 7.740.090Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-80.774 -934.144İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER30.304.950 167.136.428Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.405.008 -565.591Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler267.879 -163.343İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler32.442.079 167.865.362FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR56.142.543 217.139.085Alınan Temettü80.774 934.143Alınan Faiz2.865.516 9.425.459FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.436.680 -261.953.887Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 48.724.163 83.346.802Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -90.160.843 -345.300.689YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.652.153 -34.455.200NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.652.153 -34.455.200DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.410.966 37.866.166DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 21.063.119 3.410.966Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 22.615.130 3.413.162Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6.345.277 3.940.269Finansal Varlıklar9 171.669.562 201.493.380TOPLAM VARLIKLAR200.629.969 208.846.811YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları291.019Diğer Borçlar6 125.978 149.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)416.997 149.118TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)200.212.972 208.697.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)208.697.693 418.230.444Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 32.951.959 52.421.136Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 48.724.163 83.346.802Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -90.160.843 -345.300.689TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)200.212.972 208.697.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.865.516 9.425.459Temettü Gelirleri80.774 934.143Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 34.549.250 37.586.760Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -2.618.261 7.740.090ESAS FAALİYET GELİRLERİ34.877.279 55.686.452Yönetim Ücretleri8 -1.306.838 -2.587.842Saklama Ücretleri8 -128.892 -227.015Denetim Ücretleri8 -8.019 -5.030Kurul Ücretleri8 -36.105 -65.842Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -424.175 -335.876Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -21.291 -43.711ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.925.320 -3.265.316ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.951.959 52.421.136NET DÖNEM KARI (ZARARI)32.951.959 52.421.136DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)32.951.959 52.421.136http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840491BIST