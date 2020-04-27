***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.534.735 109.791.175
Net Dönem Karı (Zararı)
42.714.247 40.372.973
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.090.203 -13.247.055
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-905.050
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.185.153 -13.247.043
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -12
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-84.063.829 82.665.245
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8.352 -4.150
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
145.608 -133.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-84.217.789 82.803.347
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-45.439.785 109.791.163
Alınan Temettü
12
Alınan Faiz
905.050
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.937.605 -109.393.370
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 336.583.160 178.417.476
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -292.645.555 -287.810.846
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-597.130 397.805
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-597.130 397.805
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 697.405 299.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 100.275 697.405
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 100.275 697.405
Ters Repo Alacakları
0
Diğer Alacaklar
6 8.745 17.097
Finansal Varlıklar
9 191.975.250 104.572.308
TOPLAM VARLIKLAR
192.084.270 105.286.810
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0
Diğer Borçlar
6 326.447 180.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
326.447 180.839
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
191.757.823 105.105.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
105.105.971 174.126.368
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 42.714.247 40.372.973
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 336.583.160 178.417.476
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -292.645.555 -287.810.846
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
191.757.823 105.105.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 905.050 0
Temettü Gelirleri
12
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 48.697.480 56.505.200
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -3.185.153 -13.247.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
87.330 78.492
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
46.504.707 43.336.661
Yönetim Ücretleri
8 -3.451.086 -2.688.863
Saklama Ücretleri
8 -228.064 -196.492
Denetim Ücretleri
8 -7.413 -3.641
Kurul Ücretleri
8 -34.264 -23.982
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -55.135 -36.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -14.498 -14.116
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.790.460 -2.963.688
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.714.247 40.372.973
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
42.714.247 40.372.973
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
42.714.247 40.372.973
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840493
BIST