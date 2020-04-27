***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.534.735 109.791.175Net Dönem Karı (Zararı)42.714.247 40.372.973NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.090.203 -13.247.055Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-905.050Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.185.153 -13.247.043Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -12İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-84.063.829 82.665.245Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8.352 -4.150Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler145.608 -133.952İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-84.217.789 82.803.347FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-45.439.785 109.791.163Alınan Temettü12Alınan Faiz905.050FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.937.605 -109.393.370Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 336.583.160 178.417.476Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -292.645.555 -287.810.846YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-597.130 397.805NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-597.130 397.805DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 697.405 299.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 100.275 697.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 100.275 697.405Ters Repo AlacaklarıDiğer Alacaklar6 8.745 17.097Finansal Varlıklar9 191.975.250 104.572.308TOPLAM VARLIKLAR192.084.270 105.286.810YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıDiğer Borçlar6 326.447 180.839TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)326.447 180.839TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)191.757.823 105.105.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)105.105.971 174.126.368Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 42.714.247 40.372.973Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 336.583.160 178.417.476Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -292.645.555 -287.810.846TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)191.757.823 105.105.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 905.050 0Temettü Gelirleri12Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 48.697.480 56.505.200Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -3.185.153 -13.247.043Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler87.330 78.492ESAS FAALİYET GELİRLERİ46.504.707 43.336.661Yönetim Ücretleri8 -3.451.086 -2.688.863Saklama Ücretleri8 -228.064 -196.492Denetim Ücretleri8 -7.413 -3.641Kurul Ücretleri8 -34.264 -23.982Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -55.135 -36.594Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -14.498 -14.116ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.790.460 -2.963.688ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.714.247 40.372.973NET DÖNEM KARI (ZARARI)42.714.247 40.372.973DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)42.714.247 40.372.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840493BIST