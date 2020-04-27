***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.910.183 18.729.667
Net Dönem Karı (Zararı)
89.407.618 1.974.241
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-91.841.259 -1.930.028
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-92.760.638 -1.471.629
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
919.380 -437.974
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1 -20.425
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-125.956.207 17.175.526
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
177.826 609.329
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
574.211 33.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-126.708.244 16.532.252
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-128.389.848 17.219.739
Alınan Temettü
1 20.425
Alınan Faiz
92.479.664 1.489.503
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
818.315.282 -18.898.510
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.625.012.493 7.498.712
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.806.697.211 -26.397.222
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
782.405.099 -168.843
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
782.405.099 -168.843
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.024.241 2.193.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 784.429.340 2.024.241
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.471.096 2.025.544
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 177.826
Ters Repo Alacakları
5 779.240.521
Finansal Varlıklar
9 128.747.887 2.959.023
TOPLAM VARLIKLAR
913.459.504 5.162.393
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 9.815
Takas Borçları
6 1.069 50.146
Diğer Borçlar
6 623.563 10.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
634.447 60.236
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
912.825.057 5.102.157
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.102.157 22.026.426
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 38
Yönetim Ücretleri
8 -3.522.740 -96.212
Saklama Ücretleri
8 -399.507 -35.785
Denetim Ücretleri
8 -6.753 -4.860
Kurul Ücretleri
8 -130.960 -2.550
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.058.343 -31.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -83.068 -22.312
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.201.371 -192.897
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.407.618 1.974.241
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
89.407.618 1.974.241
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
89.407.618 1.974.241
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840494
BIST