***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.910.183 18.729.667Net Dönem Karı (Zararı)89.407.618 1.974.241NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-91.841.259 -1.930.028Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-92.760.638 -1.471.629Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler919.380 -437.974Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1 -20.425İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-125.956.207 17.175.526Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler177.826 609.329Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler574.211 33.945İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-126.708.244 16.532.252FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-128.389.848 17.219.739Alınan Temettü1 20.425Alınan Faiz92.479.664 1.489.503FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI818.315.282 -18.898.510Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 2.625.012.493 7.498.712Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.806.697.211 -26.397.222YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)782.405.099 -168.843NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)782.405.099 -168.843DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.024.241 2.193.084DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 784.429.340 2.024.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.471.096 2.025.544Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 177.826Ters Repo Alacakları5 779.240.521Finansal Varlıklar9 128.747.887 2.959.023TOPLAM VARLIKLAR913.459.504 5.162.393YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 9.815Takas Borçları6 1.069 50.146Diğer Borçlar6 623.563 10.090TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)634.447 60.236TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)912.825.057 5.102.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)5.102.157 22.026.426Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 38Yönetim Ücretleri8 -3.522.740 -96.212Saklama Ücretleri8 -399.507 -35.785Denetim Ücretleri8 -6.753 -4.860Kurul Ücretleri8 -130.960 -2.550Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.058.343 -31.178Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -83.068 -22.312ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.201.371 -192.897ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)89.407.618 1.974.241NET DÖNEM KARI (ZARARI)89.407.618 1.974.241DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)89.407.618 1.974.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840494BIST