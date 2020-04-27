***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:29
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
977.003 4.311.030
Net Dönem Karı (Zararı)
9.283.070 6.875.421
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.237.184 -3.728.089
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.179 -1.062.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.231.929 -2.666.089
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-968.566 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.537.743 100.991
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
345.992 -307.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.883.735 408.046
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.489 3.248.323
Alınan Temettü
968.566 0
Alınan Faiz
25.926 1.062.707
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-360.761 -6.677.456
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 9.277.753 50.928.372
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -9.638.514 -57.605.828
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
616.242 -2.366.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
616.242 -2.366.426
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 403.300 2.769.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.019.542 403.300
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.019.827 403.331
Finansal Varlıklar
9 45.815.583 37.163.778
TOPLAM VARLIKLAR
46.835.410 37.567.109
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 338.524 10.567
Diğer Borçlar
6 117.135 99.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
455.659 109.667
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.379.751 37.457.442
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
37.457.442 37.259.477
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 9.283.070 6.875.421
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 9.277.753 50.928.372
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -9.638.514 -57.605.828
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
46.379.751 37.457.442
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 25.926 1.062.707
Temettü Gelirleri
968.566 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.443.224 10.082.199
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.231.929 -2.666.089
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.669.645 8.478.817
Yönetim Ücretleri
8 -1.215.567 -1.366.509
Saklama Ücretleri
8 -121.697 -114.713
Denetim Ücretleri
8 -7.359 -4.473
Kurul Ücretleri
8 -8.629 -9.463
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.490 -62.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.833 -45.760
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.386.575 -1.603.396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.283.070 6.875.421
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.283.070 6.875.421
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.283.070 6.875.421
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840495
BIST