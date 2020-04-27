***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI977.003 4.311.030Net Dönem Karı (Zararı)9.283.070 6.875.421NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER5.237.184 -3.728.089Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-26.179 -1.062.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.231.929 -2.666.089Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-968.566 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.537.743 100.991Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler345.992 -307.055İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.883.735 408.046FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-17.489 3.248.323Alınan Temettü968.566 0Alınan Faiz25.926 1.062.707FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-360.761 -6.677.456Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 9.277.753 50.928.372Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -9.638.514 -57.605.828YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)616.242 -2.366.426NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)616.242 -2.366.426DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 403.300 2.769.726DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.019.542 403.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.019.827 403.331Finansal Varlıklar9 45.815.583 37.163.778TOPLAM VARLIKLAR46.835.410 37.567.109YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 338.524 10.567Diğer Borçlar6 117.135 99.100TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)455.659 109.667TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)46.379.751 37.457.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)37.457.442 37.259.477Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 9.283.070 6.875.421Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 9.277.753 50.928.372Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -9.638.514 -57.605.828TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)46.379.751 37.457.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 25.926 1.062.707Temettü Gelirleri968.566 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.443.224 10.082.199Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 6.231.929 -2.666.089ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.669.645 8.478.817Yönetim Ücretleri8 -1.215.567 -1.366.509Saklama Ücretleri8 -121.697 -114.713Denetim Ücretleri8 -7.359 -4.473Kurul Ücretleri8 -8.629 -9.463Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -19.490 -62.478Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.833 -45.760ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.386.575 -1.603.396ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.283.070 6.875.421NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.283.070 6.875.421DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.283.070 6.875.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840495BIST