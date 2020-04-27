***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI136.323.333 21.232.569Net Dönem Karı (Zararı)92.360.989 12.210.229NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-106.904.305 -13.083.292Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-104.754.659 -13.552.204Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.149.646 468.912İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER46.119.711 8.663.530Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.559.054 -693.663Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler906.197 -18.846İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler40.654.460 9.376.039FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR31.576.395 7.790.467Alınan Faiz104.746.938 13.442.102FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI348.586.251 -18.586.699Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 2.082.394.442 64.959.046Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.733.808.191 -83.545.745YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)484.909.584 2.645.870NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)484.909.584 2.645.870DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 15.856.141 13.210.271DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 500.765.725 15.856.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 765.939 12.498.699Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 4.559.054Ters Repo Alacakları5.17 500.152.547 3.502.482Diğer Alacaklar6 100.000 100.000Finansal Varlıklar9 17.513.563 56.018.377TOPLAM VARLIKLAR518.532.049 76.678.612YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları6.300Takas Borçları6 44Diğer Borçlar6 1.139.313 239.372TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.145.613 239.416TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)517.386.436 76.439.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)76.439.196 82.815.666Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 92.360.989 12.210.229Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 2.082.394.442 64.959.046Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.733.808.191 -83.545.745TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)517.386.436 76.439.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 104.746.938 13.442.102Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.142.759 353.364Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -2.149.646 468.912Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25.468 6.921ESAS FAALİYET GELİRLERİ104.765.519 14.271.299Yönetim Ücretleri8 -10.470.040 -1.747.651Saklama Ücretleri8 -615.834 -119.487Denetim Ücretleri8 -10.232 -3.441Kurul Ücretleri8 -115.484 -17.511Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.157.799 -126.626Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -35.141 -46.354ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-12.404.530 -2.061.070ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)92.360.989 12.210.229NET DÖNEM KARI (ZARARI)92.360.989 12.210.229DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)92.360.989 12.210.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840496BIST