***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:30
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.323.333 21.232.569
Net Dönem Karı (Zararı)
92.360.989 12.210.229
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-106.904.305 -13.083.292
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-104.754.659 -13.552.204
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.149.646 468.912
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
46.119.711 8.663.530
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.559.054 -693.663
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
906.197 -18.846
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
40.654.460 9.376.039
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
31.576.395 7.790.467
Alınan Faiz
104.746.938 13.442.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
348.586.251 -18.586.699
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.082.394.442 64.959.046
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.733.808.191 -83.545.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
484.909.584 2.645.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
484.909.584 2.645.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.856.141 13.210.271
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 500.765.725 15.856.141
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 765.939 12.498.699
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.559.054
Ters Repo Alacakları
5.17 500.152.547 3.502.482
Diğer Alacaklar
6 100.000 100.000
Finansal Varlıklar
9 17.513.563 56.018.377
TOPLAM VARLIKLAR
518.532.049 76.678.612
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
6.300
Takas Borçları
6 44
Diğer Borçlar
6 1.139.313 239.372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.145.613 239.416
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
517.386.436 76.439.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
76.439.196 82.815.666
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 92.360.989 12.210.229
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.082.394.442 64.959.046
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.733.808.191 -83.545.745
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
517.386.436 76.439.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 104.746.938 13.442.102
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.142.759 353.364
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.149.646 468.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.468 6.921
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
104.765.519 14.271.299
Yönetim Ücretleri
8 -10.470.040 -1.747.651
Saklama Ücretleri
8 -615.834 -119.487
Denetim Ücretleri
8 -10.232 -3.441
Kurul Ücretleri
8 -115.484 -17.511
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.157.799 -126.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -35.141 -46.354
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.404.530 -2.061.070
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.360.989 12.210.229
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
92.360.989 12.210.229
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
92.360.989 12.210.229
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840496
BIST