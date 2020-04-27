***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.937.597 3.021.568Net Dönem Karı (Zararı)2.150.304 1.903.378NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.447.399 -1.962.595Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.461.102 -2.080.915Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13.703 118.320İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER742.135 1.029.078Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler898.221 -157.464Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.908 -4.828İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-159.994 1.191.370FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR445.040 969.861Alınan Faiz2.492.557 2.051.707FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.385.132 -3.696.036Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.665.199 1.565.479Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -4.050.331 -5.261.515YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)552.465 -674.468NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)552.465 -674.468DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.366.611 3.041.079DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.919.076 2.366.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 419.198 2.398.965Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 898.221Ters Repo Alacakları5 2.500.777 0Finansal Varlıklar9 8.949.313 8.803.022TOPLAM VARLIKLAR11.869.288 12.100.208YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 32 0Diğer Borçlar6 31.072 27.196TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)31.104 27.196TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.838.184 12.073.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.073.012 13.865.670Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 2.150.304 1.903.378Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 1.665.199 1.565.479Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -4.050.331 -5.261.515TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11.838.184 12.073.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.492.557 2.051.708Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -65.419 66.271Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 13.703 118.320ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.440.841 2.236.299Yönetim Ücretleri8 -239.017 -262.676Saklama Ücretleri8 -13.813 -16.844Denetim Ücretleri8 -9.597 -3.084Kurul Ücretleri8 -2.381 -2.610Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -10.352 -25.727Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -15.377 -21.980ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-290.537 -332.921ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.150.304 1.903.378NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.150.304 1.903.378DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.150.304 1.903.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840497BIST