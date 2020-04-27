***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.937.597 3.021.568
Net Dönem Karı (Zararı)
2.150.304 1.903.378
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.447.399 -1.962.595
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.461.102 -2.080.915
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.703 118.320
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
742.135 1.029.078
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
898.221 -157.464
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.908 -4.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-159.994 1.191.370
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
445.040 969.861
Alınan Faiz
2.492.557 2.051.707
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.385.132 -3.696.036
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.665.199 1.565.479
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.050.331 -5.261.515
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
552.465 -674.468
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
552.465 -674.468
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.366.611 3.041.079
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.919.076 2.366.611
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 419.198 2.398.965
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 898.221
Ters Repo Alacakları
5 2.500.777 0
Finansal Varlıklar
9 8.949.313 8.803.022
TOPLAM VARLIKLAR
11.869.288 12.100.208
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 32 0
Diğer Borçlar
6 31.072 27.196
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.104 27.196
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.838.184 12.073.012
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.073.012 13.865.670
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 2.150.304 1.903.378
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.665.199 1.565.479
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.050.331 -5.261.515
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.838.184 12.073.012
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.492.557 2.051.708
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -65.419 66.271
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 13.703 118.320
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.440.841 2.236.299
Yönetim Ücretleri
8 -239.017 -262.676
Saklama Ücretleri
8 -13.813 -16.844
Denetim Ücretleri
8 -9.597 -3.084
Kurul Ücretleri
8 -2.381 -2.610
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.352 -25.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.377 -21.980
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-290.537 -332.921
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.150.304 1.903.378
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.150.304 1.903.378
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.150.304 1.903.378
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840497
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