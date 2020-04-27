***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.418.820 -16.583.510
Net Dönem Karı (Zararı)
6.819.343 -3.543.587
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.814.558 -1.292.305
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-260.772 -105.716
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.075.330 -938.069
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-248.520
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
524.114 -12.101.887
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
161.665 -118.320
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-46.090 196.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
408.539 -12.180.337
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NA -16.937.779
Alınan Temettü
248.521
Alınan Faiz
260.805 105.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.304.023 16.558.637
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 98.332.445 52.624.856
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -107.636.468 -36.066.219
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.797 -24.873
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.797 -24.873
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 70.011 94.884
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 184.808 70.011
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 184.808 70.044
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
6 110.800 315.773
Diğer Alacaklar
6 43.308
Finansal Varlıklar
9 17.413.235 19.897.104
TOPLAM VARLIKLAR
17.752.151 20.282.921
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 280.776 314.600
Diğer Borçlar
6 62.906 75.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
343.682 389.772
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.408.469 19.893.149
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.893.149 6.878.099
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 6.819.343 -3.543.587
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 98.332.445 52.624.856
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -107.636.468 -36.066.219
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.408.469 19.893.149
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 260.805 105.748
Temettü Gelirleri
248.521
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.960.740 -2.668.424
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.075.330 -938.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
104.396 67.292
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.401.271 -3.184.932
Yönetim Ücretleri
8 -436.934 -266.786
Saklama Ücretleri
8 -19.551 -11.633
Denetim Ücretleri
8 -10.494 -4.496
Kurul Ücretleri
8 -3.896 -2.398
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -60.653 -22.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -50.400 -51.250
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-581.928 -358.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.819.343 -3.543.587
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.819.343 -3.543.587
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.819.343 -3.543.587
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840498
BIST