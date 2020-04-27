***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.418.820 -16.583.510Net Dönem Karı (Zararı)6.819.343 -3.543.587NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.814.558 -1.292.305Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-260.772 -105.716Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.075.330 -938.069Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-248.520İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER524.114 -12.101.887Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler161.665 -118.320Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-46.090 196.770İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler408.539 -12.180.337FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NA -16.937.779Alınan Temettü248.521Alınan Faiz260.805 105.748FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.304.023 16.558.637Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 98.332.445 52.624.856Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -107.636.468 -36.066.219YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)114.797 -24.873NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)114.797 -24.873DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 70.011 94.884DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 184.808 70.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 184.808 70.044Ters Repo AlacaklarıTakas Alacakları6 110.800 315.773Diğer Alacaklar6 43.308Finansal Varlıklar9 17.413.235 19.897.104TOPLAM VARLIKLAR17.752.151 20.282.921YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 280.776 314.600Diğer Borçlar6 62.906 75.172TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)343.682 389.772TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)17.408.469 19.893.149Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19.893.149 6.878.099Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 6.819.343 -3.543.587Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 98.332.445 52.624.856Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -107.636.468 -36.066.219TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17.408.469 19.893.149Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 260.805 105.748Temettü Gelirleri248.521Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.960.740 -2.668.424Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.075.330 -938.069Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler104.396 67.292ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.401.271 -3.184.932Yönetim Ücretleri8 -436.934 -266.786Saklama Ücretleri8 -19.551 -11.633Denetim Ücretleri8 -10.494 -4.496Kurul Ücretleri8 -3.896 -2.398Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -60.653 -22.092Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -50.400 -51.250ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-581.928 -358.655ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.819.343 -3.543.587NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.819.343 -3.543.587DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.819.343 -3.543.587http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840498BIST