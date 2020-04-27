***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.662.957 0
Net Dönem Karı (Zararı)
759.116
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
875.837
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.139
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
884.973
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-28.307.007
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.646
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
56.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.359.401
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-26.672.054 0
Alınan Temettü
-3
Alınan Faiz
9.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.803.699
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 28.212.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.408.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.742 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.742 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 140.742
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 140.781
Diğer Alacaklar
3.646
Finansal Varlıklar
9 27.474.428
TOPLAM VARLIKLAR
27.618.855 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 56.040
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
56.040 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.562.815 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 759.116
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 28.212.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.408.801
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
27.562.815 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 9.100
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.031
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 884.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.646
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
901.747 0
Yönetim Ücretleri
8 -128.475
Saklama Ücretleri
8 -3.482
Denetim Ücretleri
8 -7.712
Kurul Ücretleri
8 -1.259
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.391
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-142.631 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
759.116 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
759.116 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
759.116 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840499
BIST