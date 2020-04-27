***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.662.957 0Net Dönem Karı (Zararı)759.116NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER875.837Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-9.139Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler884.973Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-28.307.007Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.646Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler56.040İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-28.359.401FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-26.672.054 0Alınan Temettü-3Alınan Faiz9.100FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.803.699Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 28.212.500Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.408.801YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)140.742 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)140.742 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 140.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 140.781Diğer Alacaklar3.646Finansal Varlıklar9 27.474.428TOPLAM VARLIKLAR27.618.855 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 56.040TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)56.040 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)27.562.815 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 759.116Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 28.212.500Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.408.801TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)27.562.815 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 9.100Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.031Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 884.970Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.646ESAS FAALİYET GELİRLERİ901.747 0Yönetim Ücretleri8 -128.475Saklama Ücretleri8 -3.482Denetim Ücretleri8 -7.712Kurul Ücretleri8 -1.259Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -312Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -1.391ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-142.631 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)759.116 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)759.116 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)759.116 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840499BIST