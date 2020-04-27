***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.947.508 0Net Dönem Karı (Zararı)146.743NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER351.669 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-35.070Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler386.737Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-48.480.891 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.563Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler94.173İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-48.571.501FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-47.982.479 0Alınan Temettü-2Alınan Faiz34.973FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.302.352 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 49.702.500Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.400.148YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)354.844 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)354.844 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 354.844 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 354.941Diğer Alacaklar3.563Finansal Varlıklar9 48.184.764TOPLAM VARLIKLAR48.543.268 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 94.173TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)94.173 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)48.449.095 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 146.743Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 49.702.500Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.400.148TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)48.449.095 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 34.973Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -29.193Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 386.737Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri3.563ESAS FAALİYET GELİRLERİ396.080 0Yönetim Ücretleri8 -231.159Saklama Ücretleri8 -6.134Denetim Ücretleri8 -7.712Kurul Ücretleri8 -2.213Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -729Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -1.390ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-249.337 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)146.743 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)146.743 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)146.743 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840500BIST