***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.947.508 0
Net Dönem Karı (Zararı)
146.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
351.669 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-35.070
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
386.737
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-48.480.891 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.563
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
94.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.571.501
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-47.982.479 0
Alınan Temettü
-2
Alınan Faiz
34.973
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.302.352 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 49.702.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.400.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
354.844 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
354.844 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 354.844 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 354.941
Diğer Alacaklar
3.563
Finansal Varlıklar
9 48.184.764
TOPLAM VARLIKLAR
48.543.268 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 94.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
94.173 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.449.095 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 146.743
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 49.702.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.400.148
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
48.449.095 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 34.973
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -29.193
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 386.737
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
3.563
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
396.080 0
Yönetim Ücretleri
8 -231.159
Saklama Ücretleri
8 -6.134
Denetim Ücretleri
8 -7.712
Kurul Ücretleri
8 -2.213
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -729
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.390
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-249.337 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
146.743 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
146.743 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
146.743 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840500
BIST