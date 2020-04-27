***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.476.056 -176.532Net Dönem Karı (Zararı)2.466.921 -88NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.634.974 -176.444Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.638.197 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.223 -176.444İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER9.048 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.265 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.217 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-159.005 -176.532Alınan Faiz2.635.061 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.015.675 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 27.189.463 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -19.173.788 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.491.731 -176.532NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.491.731 -176.532DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.104 177.636DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 10.492.835 1.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 492.925 1.104Ters Repo Alacakları5.17 10.003.046 0Finansal Varlıklar9 0 6TOPLAM VARLIKLAR10.495.971 1.110YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları126 0Diğer Borçlar6 13.249 1.110TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.375 1.110TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.482.596 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 88Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 2.466.921 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 27.189.463 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -19.173.788 -88TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.482.596 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.635.061 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -24.281 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.223 -88ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.614.003 -88Yönetim Ücretleri8 -65.974 0Saklama Ücretleri8 -11.884 0Denetim Ücretleri8 -5.575 0Kurul Ücretleri8 -2.910 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -28.783 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -31.956 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-147.082 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.466.921 -88NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.466.921 -88DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.466.921 -88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840501BIST