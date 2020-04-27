***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.476.056 -176.532
Net Dönem Karı (Zararı)
2.466.921 -88
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.634.974 -176.444
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.638.197 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.223 -176.444
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.048 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.265 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.217 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-159.005 -176.532
Alınan Faiz
2.635.061 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.015.675 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 27.189.463 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -19.173.788 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.491.731 -176.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.491.731 -176.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.104 177.636
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.492.835 1.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 492.925 1.104
Ters Repo Alacakları
5.17 10.003.046 0
Finansal Varlıklar
9 0 6
TOPLAM VARLIKLAR
10.495.971 1.110
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
126 0
Diğer Borçlar
6 13.249 1.110
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.375 1.110
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.482.596 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 88
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 2.466.921 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 27.189.463 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -19.173.788 -88
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.482.596 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.635.061 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -24.281 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.223 -88
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.614.003 -88
Yönetim Ücretleri
8 -65.974 0
Saklama Ücretleri
8 -11.884 0
Denetim Ücretleri
8 -5.575 0
Kurul Ücretleri
8 -2.910 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.783 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -31.956 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-147.082 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.466.921 -88
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.466.921 -88
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.466.921 -88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840501
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