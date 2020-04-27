***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.482.366 17.712.756Net Dönem Karı (Zararı)17.112.911 6.762.465NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER9.981.286 -12.650.759Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-73.304 -132.060Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12.032.409 -10.043.263Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.977.819 -2.475.436İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.336.793 20.992.608Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-776.057 725.414İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.112.850 20.267.194FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR29.430.990 15.104.314Alınan Temettü1.977.819 2.475.436Alınan Faiz73.557 133.006FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.032.638 -21.133.489Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 6.739.859 27.118.037Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -40.772.497 -48.251.526YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.550.272 -3.420.733NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.550.272 -3.420.733DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.304.052 6.724.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 753.780 3.304.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 753.926 3.304.451Finansal Varlıklar9 57.279.889 72.425.150TOPLAM VARLIKLAR58.033.815 75.729.601YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları124.093 864.650Diğer Borçlar6 117.355 152.857TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)241.448 1.017.507TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)57.792.367 74.712.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)74.712.094 89.083.118Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 17.112.911 6.762.465Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 6.739.859 27.118.037Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -40.772.497 -48.251.526TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)57.792.367 74.712.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 73.557 133.006Temettü Gelirleri1.977.819 2.475.436Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.510.601 16.654.440Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 12.032.409 -10.043.263ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.594.386 9.219.619Yönetim Ücretleri8 -1.257.009 -1.986.239Saklama Ücretleri8 -134.817 -144.556Denetim Ücretleri8 -7.434 -4.532Kurul Ücretleri8 -11.053 -17.036Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -57.479 -280.076Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.683 -24.715ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.481.475 -2.457.154ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.112.911 6.762.465NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.112.911 6.762.465DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.112.911 6.762.465http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840502BIST