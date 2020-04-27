***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.482.366 17.712.756
Net Dönem Karı (Zararı)
17.112.911 6.762.465
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.981.286 -12.650.759
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-73.304 -132.060
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.032.409 -10.043.263
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.977.819 -2.475.436
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.336.793 20.992.608
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-776.057 725.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.112.850 20.267.194
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
29.430.990 15.104.314
Alınan Temettü
1.977.819 2.475.436
Alınan Faiz
73.557 133.006
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.032.638 -21.133.489
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 6.739.859 27.118.037
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -40.772.497 -48.251.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.550.272 -3.420.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.550.272 -3.420.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.304.052 6.724.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 753.780 3.304.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 753.926 3.304.451
Finansal Varlıklar
9 57.279.889 72.425.150
TOPLAM VARLIKLAR
58.033.815 75.729.601
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
124.093 864.650
Diğer Borçlar
6 117.355 152.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
241.448 1.017.507
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
57.792.367 74.712.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
74.712.094 89.083.118
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 17.112.911 6.762.465
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 6.739.859 27.118.037
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -40.772.497 -48.251.526
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
57.792.367 74.712.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 73.557 133.006
Temettü Gelirleri
1.977.819 2.475.436
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.510.601 16.654.440
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 12.032.409 -10.043.263
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.594.386 9.219.619
Yönetim Ücretleri
8 -1.257.009 -1.986.239
Saklama Ücretleri
8 -134.817 -144.556
Denetim Ücretleri
8 -7.434 -4.532
Kurul Ücretleri
8 -11.053 -17.036
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -57.479 -280.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.683 -24.715
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.481.475 -2.457.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.112.911 6.762.465
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.112.911 6.762.465
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.112.911 6.762.465
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840502
BIST