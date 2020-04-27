***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.207.732 161.322.221
Net Dönem Karı (Zararı)
87.422.948 76.120.840
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-90.764.872 -79.769.594
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-86.354.025 -82.266.857
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.410.843 2.497.263
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-103.179.010 83.259.709
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-41.592.701 -11.159
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
409.535 -278.958
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-61.995.844 83.549.826
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-106.520.934 79.610.955
Alınan Temettü
4
Alınan Faiz
87.313.198 81.711.266
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.486.763 -203.232.675
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 7.676.822.146 4.993.224.989
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -7.680.308.909 -5.196.457.664
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.694.495 -41.910.454
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.694.495 -41.910.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 30.443.514 72.353.968
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 7.749.019 30.443.514
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.750.090 31.404.990
Ters Repo Alacakları
5.17 4.001.232
Diğer Alacaklar
41.660.704 68.003
Finansal Varlıklar
9 435.292.857 368.886.170
TOPLAM VARLIKLAR
484.704.883 400.359.163
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
50
Takas Borçları
515
Diğer Borçlar
6 1.159.338 750.368
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.159.903 750.368
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
483.544.980 399.608.795
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
399.608.795 526.720.630
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 87.422.948 76.120.840
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 7.676.822.146 4.993.224.989
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -7.680.308.909 -5.196.457.664
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
483.544.980 399.608.795
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 87.313.198 81.711.266
Temettü Gelirleri
4
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 16.995.655 3.137.595
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -4.410.843 2.497.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
95.576 212.202
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
99.993.590 87.558.326
Yönetim Ücretleri
8 -11.868.859 -10.759.362
Saklama Ücretleri
8 -329.623 -363.714
Denetim Ücretleri
8 -11.489 -8.662
Kurul Ücretleri
8 -93.080 -96.714
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -198.997 -126.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -68.594 -82.729
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.570.642 -11.437.486
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.422.948 76.120.840
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
87.422.948 76.120.840
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
87.422.948 76.120.840
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840503
BIST