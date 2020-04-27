***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.207.732 161.322.221Net Dönem Karı (Zararı)87.422.948 76.120.840NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-90.764.872 -79.769.594Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-86.354.025 -82.266.857Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.410.843 2.497.263Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-103.179.010 83.259.709Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-41.592.701 -11.159Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler409.535 -278.958İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-61.995.844 83.549.826FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-106.520.934 79.610.955Alınan TemettüAlınan Faiz87.313.198 81.711.266FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.486.763 -203.232.675Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 7.676.822.146 4.993.224.989Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -7.680.308.909 -5.196.457.664YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.694.495 -41.910.454NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.694.495 -41.910.454DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 30.443.514 72.353.968DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 7.749.019 30.443.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 3.750.090 31.404.990Ters Repo Alacakları5.17 4.001.232Diğer Alacaklar41.660.704 68.003Finansal Varlıklar9 435.292.857 368.886.170TOPLAM VARLIKLAR484.704.883 400.359.163YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları50Takas Borçları515Diğer Borçlar6 1.159.338 750.368TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.159.903 750.368TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)483.544.980 399.608.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)399.608.795 526.720.630Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 87.422.948 76.120.840Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 7.676.822.146 4.993.224.989Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -7.680.308.909 -5.196.457.664TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)483.544.980 399.608.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 87.313.198 81.711.266Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 16.995.655 3.137.595Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -4.410.843 2.497.263Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler95.576 212.202ESAS FAALİYET GELİRLERİ99.993.590 87.558.326Yönetim Ücretleri8 -11.868.859 -10.759.362Saklama Ücretleri8 -329.623 -363.714Denetim Ücretleri8 -11.489 -8.662Kurul Ücretleri8 -93.080 -96.714Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -198.997 -126.305Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -68.594 -82.729ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-12.570.642 -11.437.486ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)87.422.948 76.120.840NET DÖNEM KARI (ZARARI)87.422.948 76.120.840DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)87.422.948 76.120.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840503BIST