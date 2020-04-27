***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-316.443.950 -200.669.309Net Dönem Karı (Zararı)106.681.812 21.519.645NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER66.332.109 10.361.090Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-21.812.048 -6.188.273Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler88.144.157 16.549.363İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-511.059.603 -238.738.317Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.945.011 203.864İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-524.004.614 -238.942.181FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-338.045.682 -206.857.582Alınan Faiz21.601.732 6.188.273FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI327.330.829 202.825.252Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 354.335.588 205.770.898Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -27.004.759 -2.945.646YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.886.879 2.155.943NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.886.879 2.155.943DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.155.943 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 13.042.822 2.155.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 13.042.995 2.155.943Finansal Varlıklar9 658.463.418 222.392.818TOPLAM VARLIKLAR671.506.413 224.548.761YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları12.573.559 0Diğer Borçlar6 575.316 203.864TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.148.875 203.864TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)658.357.538 224.344.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)224.344.897 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 106.681.812 21.519.645Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 354.335.588 205.770.898Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -27.004.759 -2.945.646TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)658.357.538 224.344.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 21.601.732 6.188.273Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 468.513 -115.400Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 88.144.157 16.549.363Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler331.616 36.344ESAS FAALİYET GELİRLERİ110.546.018 22.658.580Yönetim Ücretleri8 -3.515.386 -1.024.300Saklama Ücretleri8 -242.984 -75.237Denetim Ücretleri8 -7.715 -4.684Kurul Ücretleri8 -79.383 -24.314Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -130 -254Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -18.608 -10.146ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.864.206 -1.138.935ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)106.681.812 21.519.645NET DÖNEM KARI (ZARARI)106.681.812 21.519.645DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)106.681.812 21.519.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840504BIST