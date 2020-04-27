***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-316.443.950 -200.669.309
Net Dönem Karı (Zararı)
106.681.812 21.519.645
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
66.332.109 10.361.090
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.812.048 -6.188.273
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
88.144.157 16.549.363
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-511.059.603 -238.738.317
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.945.011 203.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-524.004.614 -238.942.181
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-338.045.682 -206.857.582
Alınan Faiz
21.601.732 6.188.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
327.330.829 202.825.252
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 354.335.588 205.770.898
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -27.004.759 -2.945.646
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.886.879 2.155.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.886.879 2.155.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.155.943 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.042.822 2.155.943
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 13.042.995 2.155.943
Finansal Varlıklar
9 658.463.418 222.392.818
TOPLAM VARLIKLAR
671.506.413 224.548.761
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
12.573.559 0
Diğer Borçlar
6 575.316 203.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.148.875 203.864
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
658.357.538 224.344.897
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
224.344.897 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 106.681.812 21.519.645
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 354.335.588 205.770.898
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -27.004.759 -2.945.646
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
658.357.538 224.344.897
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 21.601.732 6.188.273
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 468.513 -115.400
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 88.144.157 16.549.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
331.616 36.344
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
110.546.018 22.658.580
Yönetim Ücretleri
8 -3.515.386 -1.024.300
Saklama Ücretleri
8 -242.984 -75.237
Denetim Ücretleri
8 -7.715 -4.684
Kurul Ücretleri
8 -79.383 -24.314
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -130 -254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -18.608 -10.146
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.864.206 -1.138.935
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.681.812 21.519.645
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
106.681.812 21.519.645
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
106.681.812 21.519.645
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840504
BIST