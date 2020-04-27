***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 21:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.881.697 -171.816.420
Net Dönem Karı (Zararı)
85.939.067 1.953.174
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
67.105.513 -20.030.803
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-332.603 -590.988
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
69.791.590 -17.546.643
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.353.474 -1.893.172
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-108.847.251 -156.221.739
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.737.647 -2.737.647
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.758.492 2.611.754
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-119.343.390 -156.095.846
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
44.197.329 -174.299.368
Alınan Temettü
2.353.474 1.893.172
Alınan Faiz
330.894 589.776
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.784.797 174.693.262
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 200.675.537 470.742.105
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -237.460.334 -296.048.843
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.096.900 2.876.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.096.900 2.876.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.491.502 3.614.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 16.588.402 6.491.502
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 16.591.562 6.492.953
Takas Alacakları
2.737.647
Finansal Varlıklar
9 245.886.531 196.334.731
TOPLAM VARLIKLAR
262.478.093 205.565.331
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
9.943.370 2.256.579
Diğer Borçlar
6 593.903 522.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.537.273 2.778.781
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
251.940.820 202.786.550
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
202.786.550 26.140.114
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 85.939.067 1.953.174
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 200.675.537 470.742.105
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -237.460.334 -296.048.843
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
251.940.820 202.786.550
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 330.894 589.776
Temettü Gelirleri
2.353.474 1.893.172
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 20.735.162 22.661.540
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 69.791.590 -17.546.643
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
81.143
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
93.211.120 7.678.988
Yönetim Ücretleri
8 -6.492.732 -4.871.600
Saklama Ücretleri
8 -407.689 -352.406
Denetim Ücretleri
8 -7.331 -26.642
Kurul Ücretleri
8 -45.984 -39.168
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -292.685 -401.996
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -25.632 -34.002
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.272.053 -5.725.814
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.939.067 1.953.174
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
85.939.067 1.953.174
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
85.939.067 1.953.174
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840505
BIST