***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.881.697 -171.816.420Net Dönem Karı (Zararı)85.939.067 1.953.174NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER67.105.513 -20.030.803Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-332.603 -590.988Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler69.791.590 -17.546.643Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.353.474 -1.893.172İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-108.847.251 -156.221.739Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.737.647 -2.737.647Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.758.492 2.611.754İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-119.343.390 -156.095.846FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR44.197.329 -174.299.368Alınan Temettü2.353.474 1.893.172Alınan Faiz330.894 589.776FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.784.797 174.693.262Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 200.675.537 470.742.105Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -237.460.334 -296.048.843YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.096.900 2.876.842NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.096.900 2.876.842DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.491.502 3.614.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 16.588.402 6.491.502Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 16.591.562 6.492.953Takas Alacakları2.737.647Finansal Varlıklar9 245.886.531 196.334.731TOPLAM VARLIKLAR262.478.093 205.565.331YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları9.943.370 2.256.579Diğer Borçlar6 593.903 522.202TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.537.273 2.778.781TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)251.940.820 202.786.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)202.786.550 26.140.114Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 85.939.067 1.953.174Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 200.675.537 470.742.105Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -237.460.334 -296.048.843TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)251.940.820 202.786.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 330.894 589.776Temettü Gelirleri2.353.474 1.893.172Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 20.735.162 22.661.540Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 69.791.590 -17.546.643Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler81.143ESAS FAALİYET GELİRLERİ93.211.120 7.678.988Yönetim Ücretleri8 -6.492.732 -4.871.600Saklama Ücretleri8 -407.689 -352.406Denetim Ücretleri8 -7.331 -26.642Kurul Ücretleri8 -45.984 -39.168Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -292.685 -401.996Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -25.632 -34.002ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.272.053 -5.725.814ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)85.939.067 1.953.174NET DÖNEM KARI (ZARARI)85.939.067 1.953.174DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)85.939.067 1.953.174http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840505BIST