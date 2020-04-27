***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 22:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.451.212 -20.186.546
Net Dönem Karı (Zararı)
3.063.285 2.222.723
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-399.529 618.434
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-314.421 -403.708
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-77.469 1.093.216
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.639 -71.074
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.463.757 -23.500.839
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-105.653 -421.151
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.508 32.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.540.902 -23.112.611
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.127.513 -20.659.682
Alınan Temettü
7.639 71.074
Alınan Faiz
316.060 402.062
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.933.034 22.710.959
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 6.517.936 46.563.472
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -22.450.970 -23.852.513
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.481.822 2.524.413
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.481.822 2.524.413
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.524.413
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 42.591 2.524.413
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 42.598 2.526.059
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 526.804 374.339
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
6 46.812
Finansal Varlıklar
9 11.555.962 22.019.395
TOPLAM VARLIKLAR
12.125.364 24.966.605
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 40.068
Diğer Borçlar
6 21.363 32.923
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
61.431 32.923
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.063.933 24.933.682
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.933.682
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 3.063.285 2.222.723
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 6.517.936 46.563.472
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -22.450.970 -23.852.513
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.063.933 24.933.682
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 316.060 402.062
Temettü Gelirleri
7.639 71.074
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.121.965 965.520
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -77.469 1.093.216
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.368.195 2.531.872
Yönetim Ücretleri
8 -206.183 -233.760
Saklama Ücretleri
8 -23.930 -18.920
Denetim Ücretleri
8 -7.218 -5.621
Kurul Ücretleri
8 -3.040 -4.279
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -47.563 -13.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -16.976 -33.334
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-304.910 -309.149
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.063.285 2.222.723
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.063.285 2.222.723
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.063.285 2.222.723
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840506
BIST