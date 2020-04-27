***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.451.212 -20.186.546Net Dönem Karı (Zararı)3.063.285 2.222.723NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-399.529 618.434Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-314.421 -403.708Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-77.469 1.093.216Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.639 -71.074İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER10.463.757 -23.500.839Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-105.653 -421.151Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler28.508 32.923İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.540.902 -23.112.611FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR13.127.513 -20.659.682Alınan Temettü7.639 71.074Alınan Faiz316.060 402.062FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.933.034 22.710.959Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 6.517.936 46.563.472Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -22.450.970 -23.852.513YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.481.822 2.524.413NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.481.822 2.524.413DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.524.413DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 42.591 2.524.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 42.598 2.526.059Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 526.804 374.339Ters Repo AlacaklarıTakas Alacakları6 46.812Finansal Varlıklar9 11.555.962 22.019.395TOPLAM VARLIKLAR12.125.364 24.966.605YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 40.068Diğer Borçlar6 21.363 32.923TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)61.431 32.923TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.063.933 24.933.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)24.933.682Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 3.063.285 2.222.723Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 6.517.936 46.563.472Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -22.450.970 -23.852.513TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12.063.933 24.933.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 316.060 402.062Temettü Gelirleri7.639 71.074Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.121.965 965.520Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -77.469 1.093.216ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.368.195 2.531.872Yönetim Ücretleri8 -206.183 -233.760Saklama Ücretleri8 -23.930 -18.920Denetim Ücretleri8 -7.218 -5.621Kurul Ücretleri8 -3.040 -4.279Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -47.563 -13.235Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -16.976 -33.334ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-304.910 -309.149ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.063.285 2.222.723NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.063.285 2.222.723DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.063.285 2.222.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840506BIST