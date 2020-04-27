***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 22:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.094.963 -12.851.736
Net Dönem Karı (Zararı)
82.629.789 -6.007.827
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
53.817.374 -40.786.676
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.251.582 -6.950.818
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
68.906.690 -25.395.968
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.837.734 -8.439.890
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-144.057.283 19.163.987
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.081 1.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-144.069.364 19.162.508
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.610.120 -27.630.516
Alınan Temettü
2.837.734 7.195.864
Alınan Faiz
12.867.349 7.582.916
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 14.746.333
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 15.292.120
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 -545.787
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.094.963 1.894.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.094.963 1.894.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.556.006 3.661.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.650.969 5.556.006
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.155.844 6.178.019
Ters Repo Alacakları
5.17 4.501.371
Finansal Varlıklar
9 277.142.552 201.979.878
TOPLAM VARLIKLAR
290.799.767 208.157.897
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
57
Diğer Borçlar
6 48.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
48.874 36.793
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
290.750.893 208.121.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
208.121.104 199.382.598
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 82.629.789 -6.007.827
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 15.292.120
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 -545.787
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
290.750.893 208.121.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 12.867.349 7.582.916
Temettü Gelirleri
2.837.734 7.195.864
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.580.423 5.020.749
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 68.906.690 -25.395.968
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
83.031.350 -5.596.439
Yönetim Ücretleri
8 -264.513 -226.449
Saklama Ücretleri
8 -57.165 -49.936
Denetim Ücretleri
8 -6.739 -3.953
Kurul Ücretleri
8 -50.581 -42.378
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.601 -73.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.962 -14.778
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-401.561 -411.388
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
82.629.789 -6.007.827
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
82.629.789 -6.007.827
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
82.629.789 -6.007.827
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840507
BIST