***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.094.963 -12.851.736Net Dönem Karı (Zararı)82.629.789 -6.007.827NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER53.817.374 -40.786.676Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-12.251.582 -6.950.818Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler68.906.690 -25.395.968Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.837.734 -8.439.890İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-144.057.283 19.163.987Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.081 1.479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-144.069.364 19.162.508FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.610.120 -27.630.516Alınan Temettü2.837.734 7.195.864Alınan Faiz12.867.349 7.582.916FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 14.746.333Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0 15.292.120Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0 -545.787YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.094.963 1.894.597NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.094.963 1.894.597DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.556.006 3.661.409DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 13.650.969 5.556.006Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 9.155.844 6.178.019Ters Repo Alacakları5.17 4.501.371Finansal Varlıklar9 277.142.552 201.979.878TOPLAM VARLIKLAR290.799.767 208.157.897YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları57Diğer Borçlar6 48.817TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)48.874 36.793TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)290.750.893 208.121.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)208.121.104 199.382.598Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 82.629.789 -6.007.827Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 0 15.292.120Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 -545.787TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)290.750.893 208.121.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 12.867.349 7.582.916Temettü Gelirleri2.837.734 7.195.864Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.580.423 5.020.749Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 68.906.690 -25.395.968ESAS FAALİYET GELİRLERİ83.031.350 -5.596.439Yönetim Ücretleri8 -264.513 -226.449Saklama Ücretleri8 -57.165 -49.936Denetim Ücretleri8 -6.739 -3.953Kurul Ücretleri8 -50.581 -42.378Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -8.601 -73.894Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.962 -14.778ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-401.561 -411.388ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)82.629.789 -6.007.827NET DÖNEM KARI (ZARARI)82.629.789 -6.007.827DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)82.629.789 -6.007.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840507BIST