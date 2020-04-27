***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-606.934 150.387.449Net Dönem Karı (Zararı)27.425.520 32.553.498NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.279.194 -19.350.718Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-9.768.911 -13.576.733Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.489.717 -5.773.985İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-34.526.284 123.595.012Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-50.989 -597.293Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler61.649 -282.765İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-34.536.944 124.475.070FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.379.958 136.797.792Alınan Faiz9.773.024 13.589.657FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.451.066 -159.791.708Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 209.359.007 119.914.067Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -201.907.941 -279.705.775YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.844.132 -9.404.259NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.844.132 -9.404.259DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 11.277.056 20.681.315DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 18.121.188 11.277.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 4.121.170 277.161Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 648.282 597.293Ters Repo Alacakları5.17 14.003.804 11.007.794Finansal Varlıklar9 137.714.864 109.667.637TOPLAM VARLIKLAR156.488.120 121.549.885YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 176 0Takas Borçları6 66.144 73.469Diğer Borçlar6 186.572 117.774TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)252.892 191.243TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)156.235.228 121.358.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)121.358.642 248.596.852Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 27.425.520 32.553.498Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 209.359.007 119.914.067Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -201.907.941 -279.705.775TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)156.235.228 121.358.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 9.773.024 13.589.657Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 13.311.463 26.674.492Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 6.489.717 -5.773.985ESAS FAALİYET GELİRLERİ29.574.204 34.490.164Yönetim Ücretleri8 -1.853.304 -1.702.545Saklama Ücretleri8 -104.341 -126.137Denetim Ücretleri8 -8.998 -7.573Kurul Ücretleri8 -29.394Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -95.403 -50.774Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -86.638 -20.243ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.148.684 -1.936.666ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.425.520 32.553.498NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.425.520 32.553.498DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)27.425.520 32.553.498http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840508BIST