***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 22:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-606.934 150.387.449
Net Dönem Karı (Zararı)
27.425.520 32.553.498
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.279.194 -19.350.718
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.768.911 -13.576.733
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.489.717 -5.773.985
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-34.526.284 123.595.012
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-50.989 -597.293
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
61.649 -282.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-34.536.944 124.475.070
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.379.958 136.797.792
Alınan Faiz
9.773.024 13.589.657
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.451.066 -159.791.708
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 209.359.007 119.914.067
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -201.907.941 -279.705.775
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.844.132 -9.404.259
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.844.132 -9.404.259
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.277.056 20.681.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.121.188 11.277.056
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.121.170 277.161
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 648.282 597.293
Ters Repo Alacakları
5.17 14.003.804 11.007.794
Finansal Varlıklar
9 137.714.864 109.667.637
TOPLAM VARLIKLAR
156.488.120 121.549.885
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 176 0
Takas Borçları
6 66.144 73.469
Diğer Borçlar
6 186.572 117.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
252.892 191.243
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
156.235.228 121.358.642
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
121.358.642 248.596.852
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 27.425.520 32.553.498
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 209.359.007 119.914.067
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -201.907.941 -279.705.775
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
156.235.228 121.358.642
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 9.773.024 13.589.657
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 13.311.463 26.674.492
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.489.717 -5.773.985
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.574.204 34.490.164
Yönetim Ücretleri
8 -1.853.304 -1.702.545
Saklama Ücretleri
8 -104.341 -126.137
Denetim Ücretleri
8 -8.998 -7.573
Kurul Ücretleri
8 -29.394
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -95.403 -50.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -86.638 -20.243
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.148.684 -1.936.666
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.425.520 32.553.498
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.425.520 32.553.498
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.425.520 32.553.498
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840508
BIST