***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.751.561 -12.175.493Net Dönem Karı (Zararı)6.486.423 -4.557.009NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.025.681 -4.223.284Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-365.714 -475.808Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.978.355 -3.040.833Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-586.960 -706.643İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-53.216.609 -4.577.943Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-10.648.802 -914.730Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.645.696 -61.384İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-61.213.503 -3.601.829FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-43.704.505 -13.358.236Alınan Temettü586.960 706.643Alınan Faiz365.984 476.100FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.291.440 11.895.282Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 131.079.064 54.039.477Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -72.787.624 -42.144.195YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.539.879 -280.211NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.539.879 -280.211DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 410.667 690.878DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 15.950.546 410.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 15.950.545 410.936Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri231.394 520.622Takas Alacakları11.420.389 542.042Diğer Alacaklar59.683 0Finansal Varlıklar9 74.342.289 17.107.141TOPLAM VARLIKLAR102.004.300 18.580.741YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları18.586.779 2.132Diğer Borçlar6 120.437 59.388TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.707.216 61.520TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)83.297.084 18.519.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.519.221 11.180.948Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 6.486.423 -4.557.009Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 131.079.064 54.039.477Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -72.787.624 -42.144.195TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)83.297.084 18.519.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 365.984 476.100Temettü Gelirleri586.960 706.643Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.194.510 -1.766.322Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.978.355 -3.040.833Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler91.332 30.671ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.217.141 -3.593.741Yönetim Ücretleri8 -596.693 -869.688Saklama Ücretleri8 -21.058 -29.600MKK Ücretleri-4.419Denetim Ücretleri8 -10.474Danışmanlık Ücretleri-5.257Kurul Ücretleri8 -6.477 -36.807Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -78.953 -17.497Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -17.063ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-730.718 -963.268ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.486.423 -4.557.009NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.486.423 -4.557.009DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.486.423 -4.557.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840509BIST