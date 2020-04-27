***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 22:15
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.751.561 -12.175.493
Net Dönem Karı (Zararı)
6.486.423 -4.557.009
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.025.681 -4.223.284
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-365.714 -475.808
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.978.355 -3.040.833
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-586.960 -706.643
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-53.216.609 -4.577.943
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.648.802 -914.730
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.645.696 -61.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-61.213.503 -3.601.829
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.704.505 -13.358.236
Alınan Temettü
586.960 706.643
Alınan Faiz
365.984 476.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.291.440 11.895.282
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 131.079.064 54.039.477
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -72.787.624 -42.144.195
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.539.879 -280.211
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.539.879 -280.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 410.667 690.878
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.950.546 410.667
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 15.950.545 410.936
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
231.394 520.622
Takas Alacakları
11.420.389 542.042
Diğer Alacaklar
59.683 0
Finansal Varlıklar
9 74.342.289 17.107.141
TOPLAM VARLIKLAR
102.004.300 18.580.741
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
18.586.779 2.132
Diğer Borçlar
6 120.437 59.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.707.216 61.520
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
83.297.084 18.519.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.519.221 11.180.948
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 6.486.423 -4.557.009
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 131.079.064 54.039.477
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -72.787.624 -42.144.195
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
83.297.084 18.519.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 365.984 476.100
Temettü Gelirleri
586.960 706.643
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.194.510 -1.766.322
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.978.355 -3.040.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
91.332 30.671
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.217.141 -3.593.741
Yönetim Ücretleri
8 -596.693 -869.688
Saklama Ücretleri
8 -21.058 -29.600
MKK Ücretleri
-4.419
Denetim Ücretleri
8 -10.474
Danışmanlık Ücretleri
-5.257
Kurul Ücretleri
8 -6.477 -36.807
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -78.953 -17.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.063
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-730.718 -963.268
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.486.423 -4.557.009
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.486.423 -4.557.009
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.486.423 -4.557.009
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840509
BIST