***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 23:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.024.846 -4.384.393
Net Dönem Karı (Zararı)
7.611.774 -6.505.805
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.552.098 -11.329.499
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.303.041 -647.908
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.964.249 -8.986.971
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.109.110 -1.694.620
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.752.515 11.105.946
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-781.296 -932.739
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.615.316 -543.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.586.535 12.581.715
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.411.357 -6.729.358
Alınan Temettü
1.109.110 1.694.620
Alınan Faiz
504.379 650.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.201.796 1.630.933
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 87.385.426 81.471.830
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -90.587.222 -79.840.897
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.950 -2.753.460
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.950 -2.753.460
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 572.535 3.325.995
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 395.585 572.535
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.194.626 572.914
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
365.242 553.522
Ters Repo Alacakları
5.17 0 0
Takas Alacakları
1.691.583 770.583
Diğer Alacaklar
48.576
Finansal Varlıklar
9 32.990.274 28.367.988
TOPLAM VARLIKLAR
36.290.301 30.265.007
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
1.625.868 14.043
Diğer Borçlar
6 112.236 108.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.738.104 122.788
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.552.197 30.142.219
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
30.142.219 35.017.091
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 7.611.774 -6.505.805
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 87.385.426 81.471.830
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -90.587.222 -79.840.897
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
34.552.197 30.142.219
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 504.379 650.345
Temettü Gelirleri
1.109.110 1.694.620
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.723.189 975.871
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.964.249 -8.986.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
109.000 90.490
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.409.927 -5.575.645
Yönetim Ücretleri
8 -630.204 -767.896
Saklama Ücretleri
8 -29.170 -34.627
Denetim Ücretleri
8 -7.373 -4.485
Kurul Ücretleri
8 -6.194 -7.683
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -56.717 -57.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -68.495 -57.684
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-798.153 -930.160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.611.774 -6.505.805
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.611.774 -6.505.805
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.611.774 -6.505.805
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840512
BIST