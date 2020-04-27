***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.024.846 -4.384.393Net Dönem Karı (Zararı)7.611.774 -6.505.805NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.552.098 -11.329.499Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.303.041 -647.908Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.964.249 -8.986.971Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.109.110 -1.694.620İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.752.515 11.105.946Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-781.296 -932.739Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.615.316 -543.030İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.586.535 12.581.715FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.411.357 -6.729.358Alınan Temettü1.109.110 1.694.620Alınan Faiz504.379 650.345FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.201.796 1.630.933Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 87.385.426 81.471.830Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -90.587.222 -79.840.897YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-176.950 -2.753.460NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-176.950 -2.753.460DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 572.535 3.325.995DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 395.585 572.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.194.626 572.914Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri365.242 553.522Ters Repo Alacakları5.17 0 0Takas Alacakları1.691.583 770.583Diğer Alacaklar48.576Finansal Varlıklar9 32.990.274 28.367.988TOPLAM VARLIKLAR36.290.301 30.265.007YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları0 0Takas Borçları1.625.868 14.043Diğer Borçlar6 112.236 108.745TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.738.104 122.788TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)34.552.197 30.142.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)30.142.219 35.017.091Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 7.611.774 -6.505.805Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 87.385.426 81.471.830Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -90.587.222 -79.840.897TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)34.552.197 30.142.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 504.379 650.345Temettü Gelirleri1.109.110 1.694.620Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.723.189 975.871Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 4.964.249 -8.986.971Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler109.000 90.490ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.409.927 -5.575.645Yönetim Ücretleri8 -630.204 -767.896Saklama Ücretleri8 -29.170 -34.627Denetim Ücretleri8 -7.373 -4.485Kurul Ücretleri8 -6.194 -7.683Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -56.717 -57.785Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -68.495 -57.684ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-798.153 -930.160ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.611.774 -6.505.805NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.611.774 -6.505.805DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.611.774 -6.505.805http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840512BIST