***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 23:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.995.049 6.934.765
Net Dönem Karı (Zararı)
2.873.519 -6.814.166
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.765.349 -11.471.341
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-144.885 -227.652
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.453.151 -9.177.118
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-542.917 -2.066.571
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.668.248 22.925.693
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
173.062 -183.700
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.301.439 -57.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.806.253 23.166.605
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.307.116 4.640.186
Alınan Temettü
542.917 2.066.571
Alınan Faiz
145.016 228.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.701.437 -7.324.622
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 30.686.941 37.866.303
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -33.388.378 -45.190.925
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.293.612 -389.857
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.293.612 -389.857
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 211.018 600.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.504.630 211.018
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.504.630 211.149
Ters Repo Alacakları
5.17 55.400 235.773
Diğer Alacaklar
26.264 18.953
Finansal Varlıklar
9 22.112.947 20.759.845
TOPLAM VARLIKLAR
31.699.241 21.225.720
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
10.335.965 3.580
Diğer Borçlar
6 50.053 80.999
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.386.018 84.579
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.313.223 21.141.141
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
21.141.141 35.279.929
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 2.873.519 -6.814.166
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 30.686.941 37.866.303
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -33.388.378 -45.190.925
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
21.313.223 21.141.141
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 145.016 228.008
Temettü Gelirleri
542.917 2.066.571
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.045.695 773.519
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.453.151 -9.177.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
64.589 97.847
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.159.978 -6.011.173
Yönetim Ücretleri
8 -203.194 -645.132
Saklama Ücretleri
8 -9.545 -29.102
Denetim Ücretleri
8 -7.376 -4.485
Kurul Ücretleri
8 -2.486 -6.678
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.592 -42.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -41.266 -75.471
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-286.459 -802.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.873.519 -6.814.166
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.873.519 -6.814.166
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.873.519 -6.814.166
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840513
BIST