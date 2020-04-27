***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.995.049 6.934.765Net Dönem Karı (Zararı)2.873.519 -6.814.166NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.765.349 -11.471.341Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-144.885 -227.652Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.453.151 -9.177.118Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-542.917 -2.066.571İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER5.668.248 22.925.693Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler173.062 -183.700Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.301.439 -57.212İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.806.253 23.166.605FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR11.307.116 4.640.186Alınan Temettü542.917 2.066.571Alınan Faiz145.016 228.008FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.701.437 -7.324.622Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 30.686.941 37.866.303Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -33.388.378 -45.190.925YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.293.612 -389.857NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.293.612 -389.857DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 211.018 600.875DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 9.504.630 211.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 9.504.630 211.149Ters Repo Alacakları5.17 55.400 235.773Diğer Alacaklar26.264 18.953Finansal Varlıklar9 22.112.947 20.759.845TOPLAM VARLIKLAR31.699.241 21.225.720YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları10.335.965 3.580Diğer Borçlar6 50.053 80.999TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.386.018 84.579TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)21.313.223 21.141.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)21.141.141 35.279.929Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 2.873.519 -6.814.166Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 30.686.941 37.866.303Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -33.388.378 -45.190.925TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)21.313.223 21.141.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 145.016 228.008Temettü Gelirleri542.917 2.066.571Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.045.695 773.519Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.453.151 -9.177.118Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler64.589 97.847ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.159.978 -6.011.173Yönetim Ücretleri8 -203.194 -645.132Saklama Ücretleri8 -9.545 -29.102Denetim Ücretleri8 -7.376 -4.485Kurul Ücretleri8 -2.486 -6.678Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -22.592 -42.125Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -41.266 -75.471ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-286.459 -802.993ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.873.519 -6.814.166NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.873.519 -6.814.166DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.873.519 -6.814.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840513BIST