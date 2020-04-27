***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 23:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.464.318 547.791
Net Dönem Karı (Zararı)
11.893.924 11.228.790
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.550.740 2.526.474
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.318.288 -4.915.420
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.869.032 7.441.894
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.188.284 -17.990.030
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.778 2.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.191.062 -17.992.888
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.743.620 -4.234.766
Alınan Temettü
4
Alınan Faiz
5.207.934 4.782.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.464.318 547.791
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.464.318 547.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.862.233 4.314.442
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.326.551 4.862.233
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.451.392 4.876.720
Finansal Varlıklar
9 49.297.267 38.975.237
TOPLAM VARLIKLAR
55.748.659 43.851.957
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 18.796 16.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.796 16.018
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
55.729.863 43.835.939
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
43.835.939 32.607.149
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 11.893.924 11.228.790
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
55.729.863 43.835.939
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.207.934 4.782.557
Temettü Gelirleri
4
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.033.322 -877.620
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.869.032 7.441.894
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.043.648 11.346.831
Yönetim Ücretleri
8 -100.239 -78.035
Saklama Ücretleri
8 -21.258 -17.221
Denetim Ücretleri
8 -6.738 -3.954
Kurul Ücretleri
8 -10.269 -8.090
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.203 -10.741
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-149.724 -118.041
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.893.924 11.228.790
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.893.924 11.228.790
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.893.924 11.228.790
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840515
BIST