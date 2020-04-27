***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.464.318 547.791Net Dönem Karı (Zararı)11.893.924 11.228.790NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.550.740 2.526.474Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.318.288 -4.915.420Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.869.032 7.441.894Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-18.188.284 -17.990.030Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.778 2.858İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-18.191.062 -17.992.888FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.743.620 -4.234.766Alınan TemettüAlınan Faiz5.207.934 4.782.557FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.464.318 547.791NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.464.318 547.791DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.862.233 4.314.442DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 6.326.551 4.862.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 6.451.392 4.876.720Finansal Varlıklar9 49.297.267 38.975.237TOPLAM VARLIKLAR55.748.659 43.851.957YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 18.796 16.018TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.796 16.018TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)55.729.863 43.835.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)43.835.939 32.607.149Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 11.893.924 11.228.790TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)55.729.863 43.835.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.207.934 4.782.557Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.033.322 -877.620Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 7.869.032 7.441.894ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.043.648 11.346.831Yönetim Ücretleri8 -100.239 -78.035Saklama Ücretleri8 -21.258 -17.221Denetim Ücretleri8 -6.738 -3.954Kurul Ücretleri8 -10.269 -8.090Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -17 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -11.203 -10.741ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-149.724 -118.041ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.893.924 11.228.790NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.893.924 11.228.790DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.893.924 11.228.790http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840515BIST