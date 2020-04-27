***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 23:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.051.841 98.393.622
Net Dönem Karı (Zararı)
24.538.364 31.085.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.559.468 -4.404.170
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.565.383 -4.792.204
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
76.184 827.525
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-70.269 -439.491
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
8.066.177 66.369.398
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.171.190 -668.253
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
220.199 -71.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.017.168 67.108.921
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
29.045.073 93.050.463
Alınan Temettü
70.269 439.491
Alınan Faiz
1.936.499 4.903.668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.025.198 -118.732.157
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 23.483.496 31.579.009
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -54.508.694 -150.311.166
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.643 -20.338.535
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.643 -20.338.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.197.693 23.536.228
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.224.336 3.197.693
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.855.354 3.199.827
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4.971.954 3.800.764
Finansal Varlıklar
9 127.473.137 136.566.489
TOPLAM VARLIKLAR
137.300.445 143.567.080
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
224.563
Diğer Borçlar
6 100.283 104.647
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
324.846 104.647
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
136.975.599 143.462.433
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
143.462.433 231.109.355
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 24.538.364 31.085.235
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 23.483.496 31.579.009
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -54.508.694 -150.311.166
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
136.975.599 143.462.433
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.936.499 4.903.668
Temettü Gelirleri
70.269 439.491
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 23.919.717 26.802.880
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 76.184 827.525
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.002.669 32.973.564
Yönetim Ücretleri
8 -978.761 -1.494.124
Saklama Ücretleri
8 -101.499 -134.833
Denetim Ücretleri
8 -7.641 -4.710
Kurul Ücretleri
8 -26.250 -38.505
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -329.883 -181.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -20.271 -34.354
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.464.305 -1.888.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.538.364 31.085.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.538.364 31.085.235
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.538.364 31.085.235
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840516
BIST