***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.051.841 98.393.622Net Dönem Karı (Zararı)24.538.364 31.085.235NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.559.468 -4.404.170Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.565.383 -4.792.204Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler76.184 827.525Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-70.269 -439.491İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER8.066.177 66.369.398Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.171.190 -668.253Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler220.199 -71.270İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.017.168 67.108.921FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR29.045.073 93.050.463Alınan Temettü70.269 439.491Alınan Faiz1.936.499 4.903.668FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.025.198 -118.732.157Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 23.483.496 31.579.009Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -54.508.694 -150.311.166YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.643 -20.338.535NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.643 -20.338.535DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.197.693 23.536.228DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.224.336 3.197.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 4.855.354 3.199.827Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4.971.954 3.800.764Finansal Varlıklar9 127.473.137 136.566.489TOPLAM VARLIKLAR137.300.445 143.567.080YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları224.563Diğer Borçlar6 100.283 104.647TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)324.846 104.647TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)136.975.599 143.462.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)143.462.433 231.109.355Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 24.538.364 31.085.235Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 23.483.496 31.579.009Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -54.508.694 -150.311.166TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)136.975.599 143.462.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.936.499 4.903.668Temettü Gelirleri70.269 439.491Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 23.919.717 26.802.880Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 76.184 827.525ESAS FAALİYET GELİRLERİ26.002.669 32.973.564Yönetim Ücretleri8 -978.761 -1.494.124Saklama Ücretleri8 -101.499 -134.833Denetim Ücretleri8 -7.641 -4.710Kurul Ücretleri8 -26.250 -38.505Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -329.883 -181.803Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -20.271 -34.354ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.464.305 -1.888.329ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.538.364 31.085.235NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.538.364 31.085.235DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)24.538.364 31.085.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840516BIST