***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 23:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.527.817 33.988.188
Net Dönem Karı (Zararı)
17.330.963 7.995.123
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.344.114 -10.903.501
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.034.976 -11.507.829
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.690.881 604.328
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-19
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-99.555.926 25.348.777
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-791.758 -4.130.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-98.764.168 29.479.588
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-87.569.077 22.440.399
Alınan Temettü
19
Alınan Faiz
10.041.241 11.547.789
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.514.990 -34.870.834
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 359.222.936 95.208.766
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -288.707.946 -130.079.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.012.827 -882.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.012.827 -882.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.175.039 11.057.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.162.212 10.175.039
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 162.242 3.177.122
Ters Repo Alacakları
5 3.501.114 7.505.326
Finansal Varlıklar
9 146.019.904 51.946.617
TOPLAM VARLIKLAR
149.683.260 62.629.065
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
44 95
Takas Borçları
904.607
Diğer Borçlar
6 193.436 80.536
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
193.480 985.238
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
149.489.780 61.643.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
61.643.827 88.519.538
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 17.330.963 7.995.123
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 359.222.936 95.208.766
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -288.707.946 -130.079.600
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
149.489.780 61.643.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 10.041.241 11.547.789
Temettü Gelirleri
11 19
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.875.762 -2.998.724
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.690.881 604.328
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.607.903 9.153.393
Yönetim Ücretleri
8 -1.159.687 -1.034.883
Saklama Ücretleri
8 -53.450 -48.469
Denetim Ücretleri
8 -7.472 -4.543
Kurul Ücretleri
8 -17.837 -15.109
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -23.188 -35.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.306 -19.955
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.276.940 -1.158.270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.330.963 7.995.123
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.330.963 7.995.123
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.330.963 7.995.123
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840517
BIST