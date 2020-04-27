***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-77.527.817 33.988.188Net Dönem Karı (Zararı)17.330.963 7.995.123NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.344.114 -10.903.501Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-10.034.976 -11.507.829Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.690.881 604.328Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-19İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-99.555.926 25.348.777Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-791.758 -4.130.811İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-98.764.168 29.479.588FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-87.569.077 22.440.399Alınan Temettü19Alınan Faiz10.041.241 11.547.789FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.514.990 -34.870.834Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 359.222.936 95.208.766Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -288.707.946 -130.079.600YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.012.827 -882.646NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.012.827 -882.646DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 10.175.039 11.057.685DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.162.212 10.175.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 162.242 3.177.122Ters Repo Alacakları5 3.501.114 7.505.326Finansal Varlıklar9 146.019.904 51.946.617TOPLAM VARLIKLAR149.683.260 62.629.065YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları44 95Takas Borçları904.607Diğer Borçlar6 193.436 80.536TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)193.480 985.238TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)149.489.780 61.643.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)61.643.827 88.519.538Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 17.330.963 7.995.123Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 359.222.936 95.208.766Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -288.707.946 -130.079.600TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)149.489.780 61.643.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 10.041.241 11.547.789Temettü Gelirleri11 19Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.875.762 -2.998.724Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 4.690.881 604.328ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.607.903 9.153.393Yönetim Ücretleri8 -1.159.687 -1.034.883Saklama Ücretleri8 -53.450 -48.469Denetim Ücretleri8 -7.472 -4.543Kurul Ücretleri8 -17.837 -15.109Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -23.188 -35.311Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -15.306 -19.955ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.276.940 -1.158.270ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.330.963 7.995.123NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.330.963 7.995.123DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.330.963 7.995.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840517BIST