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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2020 23:18
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.762.972 -17.679.933
Net Dönem Karı (Zararı)
10.446.630 -1.402.653
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.376.076 -6.243.256
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.980.220 -7.825.779
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.604.144 1.582.523
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.289.514 -17.864.062
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
904.595 -904.595
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.718 -4.979.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.192.391 -11.979.753
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.781.040 -25.509.971
Alınan Faiz
6.981.932 7.830.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.255.499 15.625.227
Kat



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MMCAS 0,99 118.918 % 10,00  
RTALB 16,83 8.544.894 % 10,00  
BANVT 24,20 20.228.792 % 10,00  
EGCYO 0,55 167.853 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6538 8,6972 % 0,94  
Frank 7,1319 7,1749 % 0,18  
Riyal 1,8520 1,8613 % 0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.717 1,11  
Altın Gr. 385 385 -1,48  
Cumhuriyet 2.467 2.525 -12,60  
Tam 2.532 2.586 -16,90  
Yarım 1.234 1.264 -6,40  
Çeyrek 619 632 -3,20  
Gümüş.Ons 15,18 15,21 0,00  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 -0,00  
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