***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 23:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.762.972 -17.679.933
Net Dönem Karı (Zararı)
10.446.630 -1.402.653
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.376.076 -6.243.256
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.980.220 -7.825.779
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.604.144 1.582.523
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.289.514 -17.864.062
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
904.595 -904.595
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.718 -4.979.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.192.391 -11.979.753
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.781.040 -25.509.971
Alınan Faiz
6.981.932 7.830.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.255.499 15.625.227
Kat
18:05101.267
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 2.508,40
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.361
En Düşük
100.086
18:056,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9811
18:057,5585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5676
En Düşük
7,5499
18:05385,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,33
|Açılış
|: 385,20
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.721.319
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|118.918
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.544.894
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.228.792
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|167.853
|% 10,00
|
|BMELK
|3,15
|897.719
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.473,30
|282.516
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,60
|266.042
|% -7,07
|
|FRIGO
|14,06
|844.122
|% -6,27
|
|TDGYO
|2,67
|3.397.060
|% -5,99
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|ASELS
|27,48
|831.874.820
|% 3,00
|
|SOKM
|12,00
|588.679.398
|% 2,65
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|YKBNK
|2,12
|357.113.022
|% 5,47
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|IHLGM
|1,07
|134.453.876
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6538
|8,6972
|% 0,94
|
|Frank
|7,1319
|7,1749
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8520
|1,8613
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.717
|1,11
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|-12,60
|
|Tam
|2.532
|2.586
|-16,90
|
|Yarım
|1.234
|1.264
|-6,40
|
|Çeyrek
|619
|632
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,00
|
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