***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 23:20
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.512.053 -52.990.094
Net Dönem Karı (Zararı)
59.385.788 49.989.827
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
16.683.895 25.019.981
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.624.691 -11.759.540
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
30.308.586 36.779.521
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-62.182.445 -139.759.328
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.518 71.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-62.210.963 -139.830.700
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.887.238 -64.749.520
Alınan Faiz
13.624.815 11.759.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.995.191 53.367.204
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.618.992 57.950.030
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -29.614.183 -4.582.826
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
516.862 377.110
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
516.862 377.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 865.099 487.989
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.381.961 865.099
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.381.979 865.241
Finansal Varlıklar
9 256.936.665 225.034.288
TOPLAM VARLIKLAR
258.318.644 225.899.529
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 206.619 178.101
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
206.619 178.101
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
258.112.025 225.721.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
225.721.428 122.364.397
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 59.385.788 49.989.827
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.618.992 57.950.030
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -29.614.183 -4.582.826
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
258.112.025 225.721.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 13.624.815 11.759.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 17.386.534 3.150.479
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 30.308.586 36.779.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
296.400 45.353
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
61.616.335 51.734.779
Yönetim Ücretleri
8 -2.004.382 -1.564.262
Saklama Ücretleri
8 -159.175 -125.078
Denetim Ücretleri
8 -6.739 -3.953
Kurul Ücretleri
8 -47.527 -39.361
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -272 -483
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.452 -11.815
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.230.547 -1.744.952
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.385.788 49.989.827
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
59.385.788 49.989.827
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
59.385.788 49.989.827
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840518
BIST