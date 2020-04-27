***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.512.053 -52.990.094Net Dönem Karı (Zararı)59.385.788 49.989.827NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER16.683.895 25.019.981Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-13.624.691 -11.759.540Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler30.308.586 36.779.521İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-62.182.445 -139.759.328Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler28.518 71.372İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-62.210.963 -139.830.700FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR13.887.238 -64.749.520Alınan Faiz13.624.815 11.759.426FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.995.191 53.367.204Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 2.618.992 57.950.030Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -29.614.183 -4.582.826YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)516.862 377.110NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)516.862 377.110DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 865.099 487.989DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.381.961 865.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.381.979 865.241Finansal Varlıklar9 256.936.665 225.034.288TOPLAM VARLIKLAR258.318.644 225.899.529YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 206.619 178.101TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)206.619 178.101TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)258.112.025 225.721.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)225.721.428 122.364.397Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 59.385.788 49.989.827Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 2.618.992 57.950.030Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -29.614.183 -4.582.826TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)258.112.025 225.721.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 13.624.815 11.759.426Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 17.386.534 3.150.479Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 30.308.586 36.779.521Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler296.400 45.353ESAS FAALİYET GELİRLERİ61.616.335 51.734.779Yönetim Ücretleri8 -2.004.382 -1.564.262Saklama Ücretleri8 -159.175 -125.078Denetim Ücretleri8 -6.739 -3.953Kurul Ücretleri8 -47.527 -39.361Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -272 -483Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -12.452 -11.815ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.230.547 -1.744.952ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)59.385.788 49.989.827NET DÖNEM KARI (ZARARI)59.385.788 49.989.827DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)59.385.788 49.989.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840518BIST