***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI110.152.200 99.091.801Net Dönem Karı (Zararı)36.863.853 53.546.109NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-56.144.071 -46.697.895Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6 -644.378 -2.180.000Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-48.550.660 -48.822.632Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.949.033 4.304.737İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER80.659.848 43.518.836Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-644.378 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.628.978 561.948İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler79.675.248 42.956.888FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR61.379.630 50.367.050Alınan Faiz48.772.570 48.724.751FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-108.290.502 -98.736.280Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 16.841.351 110.819.842Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -125.131.853 -209.556.122YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.861.698 355.521NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.861.698 355.521DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 24.675.693 24.320.172DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 26.537.391 24.675.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 37.399 19.401.780Ters Repo Alacakları5.17 26.508.072 5.503.903Diğer Alacaklar6 2.824.378 2.180.000Finansal Varlıklar9 134.496.991 206.578.828TOPLAM VARLIKLAR163.866.840 233.664.511YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 334 69Diğer Borçlar6 4.463.919 2.835.206TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.464.253 2.835.275TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)159.402.587 230.829.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)230.829.236 276.019.407Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)36.863.853 53.546.109Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 16.841.351 110.819.842Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -125.131.853 -209.556.122TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)159.402.587 230.829.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 48.772.570 48.724.751Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -4.835.350 1.374.221Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -6.949.033 4.304.737Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler555.207 150.878ESAS FAALİYET GELİRLERİ37.543.394 54.554.587Yönetim Ücretleri8 -434.724 -710.567Saklama Ücretleri8 -129.805 -177.376Denetim Ücretleri8 -9.360 -6.154Kurul Ücretleri8 -33.918 -56.548Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -53.814 -34.709Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -17.920 -23.124ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-679.541 -1.008.478ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.863.853 53.546.109NET DÖNEM KARI (ZARARI)36.863.853 53.546.109DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)36.863.853 53.546.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840520BIST