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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2020 23:20
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.152.200 99.091.801
Net Dönem Karı (Zararı)
36.863.853 53.546.109
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-56.144.071 -46.697.895
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6 -644.378 -2.180.000
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-48.550.660 -48.822.632
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.949.033 4.304.737
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
80.659.848 43.518.836
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-644.378 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.628.978 561.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
79.675.248 42.956.888
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
61.379.630 50.367.050
Alınan Faiz
48.772.570 48.724.751
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-108.290.502 -98.736.280
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 16.841.351 110.819.842
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -125.131.853 -209.556.122
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.861.698 355.521
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.861.698 355.521
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 24.675.693 24.320.172
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 26.537.391 24.675.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 37.399 19.401.780
Ters Repo Alacakları
5.17 26.508.072 5.503.903
Diğer Alacaklar
6 2.824.378 2.180.000
Finansal Varlıklar
9 134.496.991 206.578.828
TOPLAM VARLIKLAR
163.866.840 233.664.511
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 334 69
Diğer Borçlar
6 4.463.919 2.835.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.464.253 2.835.275
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
159.402.587 230.829.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
230.829.236 276.019.407
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.863.853 53.546.109
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 16.841.351 110.819.842
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -125.131.853 -209.556.122
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
159.402.587 230.829.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 48.772.570 48.724.751
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -4.835.350 1.374.221
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -6.949.033 4.304.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
555.207 150.878
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.543.394 54.554.587
Yönetim Ücretleri
8 -434.724 -710.567
Saklama Ücretleri
8 -129.805 -177.376
Denetim Ücretleri
8 -9.360 -6.154
Kurul Ücretleri
8 -33.918 -56.548
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -53.814 -34.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.920 -23.124
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-679.541 -1.008.478
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.863.853 53.546.109
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.863.853 53.546.109
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.863.853 53.546.109



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840520


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