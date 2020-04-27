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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2020 23:20
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-600.827.940 -49.201.854
Net Dönem Karı (Zararı)
139.365.331 117.471.487
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-168.667.869 -100.770.084
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.314.689
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-165.099.762 -114.586.194
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-253.418 13.816.110
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-737.319.836 -180.036.119
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.314.689 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.748.683 2.098.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-737.753.830 -182.134.740
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-766.622.374 -163.334.716
Alınan Faiz
165.794.434 114.132.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
713.052.828 87.340.836
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.102.691.827 1.361.892.390
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.389.638.999 -1.274.551.554
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.224.888 38.138.982
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.224.888 38.138.982
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 96.802.470 58.663.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 209.027.358 96.802.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 527.472 62.035.559
Ters Repo Alacakları
5.17 208.563.511 35.525.208
Finansal Varlıklar
9 1.471.075.003 729.753.066
Diğer Varlıklar
6 5.534.689 2.220.000
TOPLAM VARLIKLAR
1.685.700.675 829.533.833
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 2.627 448
Diğer Borçlar
6 11.146.185 7.399.681
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.148.812 7.400.129
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.674.551.863 822.133.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
822.133.704 617.321.381
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
139.365.331 117.471.487
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.102.691.827 1.361.892.390
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.389.638.999 -1.274.551.554
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.674.551.863 822.133.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 165.794.434 114.132.862
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -5.697.970 4.946.823
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -253.418 13.816.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
682.759 153.647
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
160.525.805 133.049.442
Yönetim Ücretleri
8 -20.020.594 -14.789.177
Saklama Ücretleri
8 -601.691 -489.766
Denetim Ücretleri
8 -10.927 -8.033
Kurul Ücretleri
8 -185.288 -151.938
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -289.793 -95.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -52.181 -43.777
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.160.474 -15.577.955
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
139.365.331 117.471.487
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
139.365.331 117.471.487
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
139.365.331 117.471.487



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840521


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