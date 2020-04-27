***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-600.827.940 -49.201.854Net Dönem Karı (Zararı)139.365.331 117.471.487NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-168.667.869 -100.770.084Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.314.689Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-165.099.762 -114.586.194Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-253.418 13.816.110İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-737.319.836 -180.036.119Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.314.689 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.748.683 2.098.621İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-737.753.830 -182.134.740FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-766.622.374 -163.334.716Alınan Faiz165.794.434 114.132.862FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI713.052.828 87.340.836Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 2.102.691.827 1.361.892.390Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.389.638.999 -1.274.551.554YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)112.224.888 38.138.982NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)112.224.888 38.138.982DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 96.802.470 58.663.488DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 209.027.358 96.802.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 527.472 62.035.559Ters Repo Alacakları5.17 208.563.511 35.525.208Finansal Varlıklar9 1.471.075.003 729.753.066Diğer Varlıklar6 5.534.689 2.220.000TOPLAM VARLIKLAR1.685.700.675 829.533.833YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 2.627 448Diğer Borçlar6 11.146.185 7.399.681TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.148.812 7.400.129TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.674.551.863 822.133.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)822.133.704 617.321.381Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)139.365.331 117.471.487Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 2.102.691.827 1.361.892.390Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.389.638.999 -1.274.551.554TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.674.551.863 822.133.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 165.794.434 114.132.862Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -5.697.970 4.946.823Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -253.418 13.816.110Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler682.759 153.647ESAS FAALİYET GELİRLERİ160.525.805 133.049.442Yönetim Ücretleri8 -20.020.594 -14.789.177Saklama Ücretleri8 -601.691 -489.766Denetim Ücretleri8 -10.927 -8.033Kurul Ücretleri8 -185.288 -151.938Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -289.793 -95.264Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -52.181 -43.777ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-21.160.474 -15.577.955ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)139.365.331 117.471.487NET DÖNEM KARI (ZARARI)139.365.331 117.471.487DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)139.365.331 117.471.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840521BIST