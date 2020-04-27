***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 23:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.743.073 20.549.293
Net Dönem Karı (Zararı)
7.333.184 25.731.311
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.627.739 1.860.662
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.798.245 -9.861.290
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.829.494 11.721.952
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
35.072.929 -16.816.896
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.967.880 5.773.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
30.105.049 -22.590.456
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
26.778.374 10.775.077
Alınan Faiz
9.964.699 9.774.216
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.730.397 -18.489.651
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 35.719.374
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -29.730.397 -54.209.025
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.012.676 2.059.642
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.012.676 2.059.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 23.222.932 21.163.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 30.235.608 23.222.932
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 30.244.678 23.398.456
Ters Repo Alacakları
0
Finansal Varlıklar
9 7.645.689 29.150.442
Diğer Varlıklar
20 145.232.016 151.441.931
TOPLAM VARLIKLAR
183.122.383 203.990.829
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 5.551.746 4.022.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.551.746 4.022.979
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
177.570.637 199.967.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 ve 19 199.967.850 192.726.190
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.333.184 25.731.311
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 35.719.374
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -29.730.397 -54.209.025
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
177.570.637 199.967.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 9.964.699 9.774.216
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.477.938 -133.918
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -5.829.494 11.721.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 14.240.415 10.334.144
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.897.682 31.696.394
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -3.747.183 -3.935.111
Saklama Ücretleri
8 -101.079 -110.769
Denetim Ücretleri
8 -18.607 -16.697
Kurul Ücretleri
8 -36.888 -39.061
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -172.373 -26.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.488.368 -1.836.882
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.564.498 -5.965.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.333.184 25.731.311
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.333.184 25.731.311
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.333.184 25.731.311
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840522
BIST