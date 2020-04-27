***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.743.073 20.549.293Net Dönem Karı (Zararı)7.333.184 25.731.311NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.627.739 1.860.662Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-9.798.245 -9.861.290Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.829.494 11.721.952İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER35.072.929 -16.816.896Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.967.880 5.773.560İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler30.105.049 -22.590.456FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR26.778.374 10.775.077Alınan Faiz9.964.699 9.774.216FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.730.397 -18.489.651Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 35.719.374Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -29.730.397 -54.209.025YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.012.676 2.059.642NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.012.676 2.059.642DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 23.222.932 21.163.290DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 30.235.608 23.222.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 30.244.678 23.398.456Ters Repo AlacaklarıFinansal Varlıklar9 7.645.689 29.150.442Diğer Varlıklar20 145.232.016 151.441.931TOPLAM VARLIKLAR183.122.383 203.990.829YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 5.551.746 4.022.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.551.746 4.022.979TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)177.570.637 199.967.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 ve 19 199.967.850 192.726.190Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.333.184 25.731.311Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 35.719.374Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -29.730.397 -54.209.025TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)177.570.637 199.967.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 9.964.699 9.774.216Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -1.477.938 -133.918Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -5.829.494 11.721.952Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 14.240.415 10.334.144ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.897.682 31.696.394Yönetim Ücretleri4 ve 8 -3.747.183 -3.935.111Saklama Ücretleri8 -101.079 -110.769Denetim Ücretleri8 -18.607 -16.697Kurul Ücretleri8 -36.888 -39.061Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -172.373 -26.563Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -5.488.368 -1.836.882ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-9.564.498 -5.965.083ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.333.184 25.731.311NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.333.184 25.731.311DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.333.184 25.731.311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840522BIST