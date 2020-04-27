***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 23:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.711.933 0
Net Dönem Karı (Zararı)
17.393.986
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.766.400 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.780.233
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.833
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-686.473
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
63.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-750.187
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.058.887 0
Alınan Faiz
18.770.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.772.773
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 378.198.464
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -364.425.691
Kredi Ödemeleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.484.706 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.484.706 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 30.484.706
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 484.844
Ters Repo Alacakları
5.17 30.009.275
Finansal Varlıklar
9 736.354
TOPLAM VARLIKLAR
31.230.473 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
378
Diğer Borçlar
6 63.336
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
63.714 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
31.166.759 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 17.393.986
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 378.198.464
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -364.425.691
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
31.166.759 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 18.770.820
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.277
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 13.833
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.789.930 0
Yönetim Ücretleri
8 -1.162.293
Saklama Ücretleri
8 -17.587
Denetim Ücretleri
8 -6.986
Kurul Ücretleri
8 -10.920
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -187.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.568
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.395.944 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.393.986 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.393.986 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.393.986 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840523
BIST