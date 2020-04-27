***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.711.933 0Net Dönem Karı (Zararı)17.393.986NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.766.400 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-18.780.233Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13.833İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-686.473Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler63.714İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-750.187FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.058.887 0Alınan Faiz18.770.820FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.772.773Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 378.198.464Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -364.425.691Kredi ÖdemeleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.484.706 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.484.706 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 30.484.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 484.844Ters Repo Alacakları5.17 30.009.275Finansal Varlıklar9 736.354TOPLAM VARLIKLAR31.230.473 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları378Diğer Borçlar6 63.336TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)63.714 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)31.166.759 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 17.393.986Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 378.198.464Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -364.425.691TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)31.166.759 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 18.770.820Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.277Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 13.833ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.789.930 0Yönetim Ücretleri8 -1.162.293Saklama Ücretleri8 -17.587Denetim Ücretleri8 -6.986Kurul Ücretleri8 -10.920Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -187.590Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -10.568ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.395.944 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.393.986 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.393.986 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.393.986 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840523BIST