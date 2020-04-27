***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2020 23:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.888.505 35.543.874
Net Dönem Karı (Zararı)
13.444.420 11.971.489
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.391.155 -9.540.739
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-71.427 -601.266
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.549.471 -7.365.668
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.086.889 -1.573.805
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.105.005 30.934.847
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.343.806 -2.343.806
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.941.031 5.094.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.507.780 28.183.969
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.730.570 33.365.597
Alınan Temettü
1.086.889 1.573.805
Alınan Faiz
71.046 604.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.377.912 -43.962.520
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 30.383.174 91.816.492
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -48.761.086 -135.779.012
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.489.407 -8.418.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.489.407 -8.418.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.542.835 11.961.481
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.053.428 3.542.835
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.053.854 3.542.880
Takas Alacakları
6 2.343.806
Finansal Varlıklar
9 43.478.561 49.520.252
TOPLAM VARLIKLAR
45.532.415 55.406.938
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 358.494 2.578.039
Krediler
2.804.787
Diğer Borçlar
6 83.301
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
441.795 5.382.826
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.090.620 50.024.112
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
50.024.112 82.015.143
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 13.444.420 11.971.489
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 30.383.174 91.816.492
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -48.761.086 -135.779.012
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
45.090.620 50.024.112
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 71.046 604.472
Temettü Gelirleri
1.086.889 1.573.805
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.845.511 19.069.358
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.549.471 -7.365.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 121
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.552.917 13.882.088
Yönetim Ücretleri
8 -856.933 -1.455.244
Saklama Ücretleri
8 -165.245 -142.602
Denetim Ücretleri
8 -7.375 -4.485
Kurul Ücretleri
8 -8.554 -13.938
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -56.431 -258.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.959 -35.584
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.108.497 -1.910.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.444.420 11.971.489
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.444.420 11.971.489
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.444.420 11.971.489
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840524
BIST