***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.888.505 35.543.874Net Dönem Karı (Zararı)13.444.420 11.971.489NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER8.391.155 -9.540.739Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-71.427 -601.266Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9.549.471 -7.365.668Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.086.889 -1.573.805İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.105.005 30.934.847Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.343.806 -2.343.806Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.941.031 5.094.684İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.507.780 28.183.969FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR15.730.570 33.365.597Alınan Temettü1.086.889 1.573.805Alınan Faiz71.046 604.472FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.377.912 -43.962.520Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 30.383.174 91.816.492Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -48.761.086 -135.779.012YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.489.407 -8.418.646NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.489.407 -8.418.646DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.542.835 11.961.481DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.053.428 3.542.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.053.854 3.542.880Takas Alacakları6 2.343.806Finansal Varlıklar9 43.478.561 49.520.252TOPLAM VARLIKLAR45.532.415 55.406.938YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 358.494 2.578.039Krediler2.804.787Diğer Borçlar6 83.301TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)441.795 5.382.826TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)45.090.620 50.024.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)50.024.112 82.015.143Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 13.444.420 11.971.489Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 30.383.174 91.816.492Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -48.761.086 -135.779.012TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)45.090.620 50.024.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 71.046 604.472Temettü Gelirleri1.086.889 1.573.805Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.845.511 19.069.358Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 9.549.471 -7.365.668Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 121ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.552.917 13.882.088Yönetim Ücretleri8 -856.933 -1.455.244Saklama Ücretleri8 -165.245 -142.602Denetim Ücretleri8 -7.375 -4.485Kurul Ücretleri8 -8.554 -13.938Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -56.431 -258.746Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.959 -35.584ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.108.497 -1.910.599ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.444.420 11.971.489NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.444.420 11.971.489DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.444.420 11.971.489http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840524BIST