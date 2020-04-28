***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 09:26
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.690.963 7.035.815
Net Dönem Karı (Zararı)
28.133.848 3.138.400
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.257.077 -3.553.517
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-30.739.625 -3.471.237
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
482.564 -82.280
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.657.963 4.020.366
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
13.747 116
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
129.312 -12.080
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.801.022 4.032.330
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.781.192 3.605.249
Alınan Temettü
16
Alınan Faiz
30.472.139 3.430.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.022.075 -13.762.725
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.372.163.048 262.153.774
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.287.140.973 -275.916.499
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.713.038 -6.726.910
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.713.038 -6.726.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.009.186 19.736.096
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 108.722.224 13.009.186
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 64.609.950 9.640.622
Ters Repo Alacakları
5.17 44.513.677 3.502.482
Takas Alacakları
13.747
Finansal Varlıklar
9 18.280.697 962.239
TOPLAM VARLIKLAR
127.404.324 14.119.090
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
561 44
Diğer Borçlar
6 148.844 20.049
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
149.405 20.093
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
127.254.919 14.098.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
14.098.997 24.723.322
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 28.133.848 3.138.400
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.372.163.048 262.153.774
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.287.140.974 -275.916.499
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
127.254.919 14.098.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 30.472.139 3.430.566
Temettü Gelirleri
16
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.130.143 40.685
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 482.564 -82.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
48.646
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.824.576 3.437.617
Yönetim Ücretleri
8 -1.405.264 -214.608
Saklama Ücretleri
8 -30.721 -4.846
Denetim Ücretleri
8 -7.360 -4.473
Kurul Ücretleri
8 -34.151 -3.445
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -149.285 -25.206
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -63.947 -46.639
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.690.728 -299.217
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.133.848 3.138.400
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.133.848 3.138.400
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.133.848 3.138.400
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840575
BIST