***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.690.963 7.035.815Net Dönem Karı (Zararı)28.133.848 3.138.400NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-30.257.077 -3.553.517Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-30.739.625 -3.471.237Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler482.564 -82.280Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-16İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.657.963 4.020.366Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler13.747 116Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler129.312 -12.080İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.801.022 4.032.330FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.781.192 3.605.249Alınan Temettü16Alınan Faiz30.472.139 3.430.566FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI85.022.075 -13.762.725Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.372.163.048 262.153.774Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.287.140.973 -275.916.499YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)95.713.038 -6.726.910NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)95.713.038 -6.726.910DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 13.009.186 19.736.096DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 108.722.224 13.009.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 64.609.950 9.640.622Ters Repo Alacakları5.17 44.513.677 3.502.482Takas Alacakları13.747Finansal Varlıklar9 18.280.697 962.239TOPLAM VARLIKLAR127.404.324 14.119.090YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları561 44Diğer Borçlar6 148.844 20.049TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)149.405 20.093TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)127.254.919 14.098.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)14.098.997 24.723.322Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 28.133.848 3.138.400Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 1.372.163.048 262.153.774Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.287.140.974 -275.916.499TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)127.254.919 14.098.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 30.472.139 3.430.566Temettü Gelirleri16Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.130.143 40.685Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 482.564 -82.280Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler48.646ESAS FAALİYET GELİRLERİ29.824.576 3.437.617Yönetim Ücretleri8 -1.405.264 -214.608Saklama Ücretleri8 -30.721 -4.846Denetim Ücretleri8 -7.360 -4.473Kurul Ücretleri8 -34.151 -3.445Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -149.285 -25.206Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -63.947 -46.639ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.690.728 -299.217ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.133.848 3.138.400NET DÖNEM KARI (ZARARI)28.133.848 3.138.400DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)28.133.848 3.138.400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840575BIST