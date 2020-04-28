***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.669.140 0Net Dönem Karı (Zararı)3.042.665NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.737.316 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-632.217Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.369.533İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-22.075.530 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler15.070İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-22.090.600FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-17.295.549 0Alınan Faiz626.409FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.716.456 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 16.716.456Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.316 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.316 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 47.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 53.124Finansal Varlıklar9 19.721.067TOPLAM VARLIKLAR19.774.191 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 15.070TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.070 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.759.121 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 3.042.665Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 16.716.456Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19.759.121 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 626.409Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 121.513Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.369.533ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.117.455 0Yönetim Ücretleri8 -45.638Saklama Ücretleri8 -13.439Denetim Ücretleri8 -5.688Kurul Ücretleri8 -2.198Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -54Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -7.773ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-74.790 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.042.665 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.042.665 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.042.665 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840576BIST