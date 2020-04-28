***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.121.001 0Net Dönem Karı (Zararı)6.112.737NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.734.909 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-6.882.118Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler147.212Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER8.265 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler155.477İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-147.212FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-613.907 0Alınan TemettüAlınan Faiz6.734.905FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI80.695.964 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 202.182.056Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -121.486.092YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.816.965 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.816.965 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 86.816.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 14.441.895Ters Repo Alacakları5.17 72.522.283TOPLAM VARLIKLAR86.964.178 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları914Diğer Borçlar6 154.563TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)155.477 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)86.808.701 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 6.112.737Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 202.182.056Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -121.486.092TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)86.808.701 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 6.734.905 0Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 147.212ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.882.120 0Yönetim Ücretleri8 -651.948Saklama Ücretleri8 -5.929Denetim Ücretleri8 -6.987Kurul Ücretleri8 -9.241Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -75.206Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -20.072ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-769.383 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.112.737 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.112.737 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.112.737 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840577BIST