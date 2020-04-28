***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-106.617.778 0Net Dönem Karı (Zararı)27.936.736NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER17.220.515 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.802.774Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler23.023.289İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-157.577.734 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler198.492İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-157.776.226FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-112.420.483 0Alınan Faiz5.802.705FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI106.979.933 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 118.633.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -11.653.067YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)362.155 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)362.155 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 362.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 362.224Finansal Varlıklar9 134.752.937TOPLAM VARLIKLAR135.115.161 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 198.492TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)198.492 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)134.916.669 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 27.936.736Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 118.633.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -11.653.067TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)134.916.669 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.802.705Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 605.569Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 23.023.289ESAS FAALİYET GELİRLERİ29.431.563Yönetim Ücretleri8 -1.416.781Saklama Ücretleri8 -46.525Denetim Ücretleri8 -7.712Kurul Ücretleri8 -15.894Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.789Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -3.126ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.494.827ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.936.736NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.936.736DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)27.936.736 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840578BIST