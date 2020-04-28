***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 09:27
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.617.778 0
Net Dönem Karı (Zararı)
27.936.736
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
17.220.515 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.802.774
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23.023.289
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-157.577.734 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
198.492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-157.776.226
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-112.420.483 0
Alınan Faiz
5.802.705
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.979.933 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 118.633.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -11.653.067
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
362.155 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
362.155 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 362.155
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 362.224
Finansal Varlıklar
9 134.752.937
TOPLAM VARLIKLAR
135.115.161 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 198.492
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
198.492 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
134.916.669 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 27.936.736
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 118.633.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -11.653.067
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
134.916.669 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.802.705
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 605.569
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 23.023.289
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.431.563
Yönetim Ücretleri
8 -1.416.781
Saklama Ücretleri
8 -46.525
Denetim Ücretleri
8 -7.712
Kurul Ücretleri
8 -15.894
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.126
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.494.827
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.936.736
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.936.736
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.936.736 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840578
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