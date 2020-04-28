***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-58.703.631 0Net Dönem Karı (Zararı)16.297.916NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER15.930.713 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-134.540Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16.065.257Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-91.066.743 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler111.206İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-91.177.949FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-58.838.114 0Alınan TemettüAlınan Faiz134.479FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.939.560 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 72.780.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -13.840.440YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)235.929 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)235.929 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 235.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 235.990Finansal Varlıklar9 75.112.692TOPLAM VARLIKLAR75.348.682 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 111.206TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)111.206 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)75.237.476 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 16.297.916Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 72.780.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -13.840.440TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)75.237.476 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 134.479Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.272.738Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 16.065.257Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ17.472.478 0Yönetim Ücretleri8 -1.115.706Saklama Ücretleri8 -34.049Denetim Ücretleri8 -6.985Kurul Ücretleri8 -12.122Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.078Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -3.622ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.174.562 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.297.916 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.297.916 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)16.297.916 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840579BIST