***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-315.774.678 0Net Dönem Karı (Zararı)1.186.505NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.366.299 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-45.976Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.412.275İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-318.370.285 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler267.128İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-318.637.413FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-315.817.481 0Alınan Faiz42.803FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI326.245.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 326.245.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.470.322 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.470.322 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 10.470.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 470.449Ters Repo Alacakları5.17 10.003.046Finansal Varlıklar9 317.225.138TOPLAM VARLIKLAR327.698.633 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları126Diğer Borçlar6 267.002TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)267.128 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)327.431.505 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 1.186.505Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 326.245.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)327.431.505 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 42.803Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.412.275ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.455.078 0Yönetim Ücretleri8 -250.362Saklama Ücretleri8 -6.259Denetim Ücretleri8 -7.711Kurul Ücretleri8 -2.492Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.388Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -361ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-268.573 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.186.505 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.186.505 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840580BIST