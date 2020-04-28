***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 09:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-315.774.678 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.186.505
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.366.299 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-45.976
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.412.275
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-318.370.285 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
267.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-318.637.413
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-315.817.481 0
Alınan Faiz
42.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
326.245.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 326.245.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.470.322 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.470.322 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.470.322
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 470.449
Ters Repo Alacakları
5.17 10.003.046
Finansal Varlıklar
9 317.225.138
TOPLAM VARLIKLAR
327.698.633 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
126
Diğer Borçlar
6 267.002
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
267.128 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
327.431.505 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 1.186.505
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 326.245.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
327.431.505 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 42.803
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.412.275
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.455.078 0
Yönetim Ücretleri
8 -250.362
Saklama Ücretleri
8 -6.259
Denetim Ücretleri
8 -7.711
Kurul Ücretleri
8 -2.492
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -361
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-268.573 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.186.505 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.186.505 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840580
BIST