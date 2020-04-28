***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI67.391.264 68.655.281Net Dönem Karı (Zararı)39.259.645 20.957.588NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-37.390.939 -13.097.445Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-39.184.482 -12.732.041Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.793.543 -158.295Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-207.109İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER28.373.864 48.232.055Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.329.449 -404.939Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler17.100 6.331İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler27.027.315 48.630.663FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR30.242.570 56.092.198Alınan Temettü207.109Alınan Faiz37.148.694 12.355.974FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.097.674 20.016.858Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 57.097.674 20.016.858YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)124.488.938 88.672.139NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)124.488.938 88.672.139DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 90.864.971 2.192.832DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 215.353.909 90.864.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 31.208.242 91.241.166Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri485.502 1.814.951Ters Repo Alacakları5.17 186.557.650Finansal Varlıklar9 37.238 28.858.096TOPLAM VARLIKLAR218.288.632 121.914.213YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları2.350Diğer Borçlar6 38.927 24.177TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)41.277 24.177TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)218.247.355 121.890.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)121.890.036 80.915.590Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 39.259.645 20.957.588Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 57.097.674 20.016.858TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)218.247.355 121.890.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 37.148.694 12.355.974Temettü Gelirleri207.109Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.145.707 9.029.756Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.793.543 -158.295ESAS FAALİYET GELİRLERİ40.087.944 21.434.544Yönetim Ücretleri8 -213.330 -120.010Saklama Ücretleri8 -40.242 -37.249Denetim Ücretleri8 -6.738 -3.953Kurul Ücretleri8 -40.843 -22.478Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -514.624 -215.976Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -12.522 -77.290ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-828.299 -476.956ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.259.645 20.957.588NET DÖNEM KARI (ZARARI)39.259.645 20.957.588DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)39.259.645 20.957.588http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840581BIST