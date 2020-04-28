***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 09:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.391.264 68.655.281
Net Dönem Karı (Zararı)
39.259.645 20.957.588
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-37.390.939 -13.097.445
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-39.184.482 -12.732.041
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.793.543 -158.295
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-207.109
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
28.373.864 48.232.055
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.329.449 -404.939
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.100 6.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.027.315 48.630.663
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
30.242.570 56.092.198
Alınan Temettü
207.109
Alınan Faiz
37.148.694 12.355.974
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.097.674 20.016.858
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 57.097.674 20.016.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
124.488.938 88.672.139
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
124.488.938 88.672.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 90.864.971 2.192.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 215.353.909 90.864.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 31.208.242 91.241.166
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
485.502 1.814.951
Ters Repo Alacakları
5.17 186.557.650
Finansal Varlıklar
9 37.238 28.858.096
TOPLAM VARLIKLAR
218.288.632 121.914.213
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
2.350
Diğer Borçlar
6 38.927 24.177
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
41.277 24.177
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
218.247.355 121.890.036
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
121.890.036 80.915.590
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 39.259.645 20.957.588
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 57.097.674 20.016.858
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
218.247.355 121.890.036
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 37.148.694 12.355.974
Temettü Gelirleri
207.109
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.145.707 9.029.756
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.793.543 -158.295
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.087.944 21.434.544
Yönetim Ücretleri
8 -213.330 -120.010
Saklama Ücretleri
8 -40.242 -37.249
Denetim Ücretleri
8 -6.738 -3.953
Kurul Ücretleri
8 -40.843 -22.478
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -514.624 -215.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.522 -77.290
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-828.299 -476.956
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.259.645 20.957.588
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.259.645 20.957.588
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
39.259.645 20.957.588
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840581
BIST