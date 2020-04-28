***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-127.650.418 0Net Dönem Karı (Zararı)477.150NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER552.331 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-18.578Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler570.909İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-128.697.191 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.110Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler112.684İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-128.807.765FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-127.667.710 0Alınan Faiz17.292FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI131.883.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 131.883.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.232.582 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.232.582 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.232.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 232.650Ters Repo Alacakları5.17 4.001.218Diğer Alacaklar2.110Finansal Varlıklar9 128.236.856TOPLAM VARLIKLAR132.472.834 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları50Diğer Borçlar6 112.634TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)112.684 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)132.360.150 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 477.150Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 131.883.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)132.360.150 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 17.292Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 570.909Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.110ESAS FAALİYET GELİRLERİ590.311 0Yönetim Ücretleri8 -101.208Saklama Ücretleri8 -2.530Denetim Ücretleri8 -7.711Kurul Ücretleri8 -1.007Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -397Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -308ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-113.161 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)477.150 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)477.150 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)477.150 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840582BIST