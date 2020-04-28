***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 09:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-127.650.418 0
Net Dönem Karı (Zararı)
477.150
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
552.331 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.578
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
570.909
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-128.697.191 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.110
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
112.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-128.807.765
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-127.667.710 0
Alınan Faiz
17.292
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.883.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 131.883.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.232.582 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.232.582 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.232.582
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 232.650
Ters Repo Alacakları
5.17 4.001.218
Diğer Alacaklar
2.110
Finansal Varlıklar
9 128.236.856
TOPLAM VARLIKLAR
132.472.834 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
50
Diğer Borçlar
6 112.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
112.684 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
132.360.150 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 477.150
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 131.883.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
132.360.150 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 17.292
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 570.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.110
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
590.311 0
Yönetim Ücretleri
8 -101.208
Saklama Ücretleri
8 -2.530
Denetim Ücretleri
8 -7.711
Kurul Ücretleri
8 -1.007
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -308
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-113.161 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
477.150 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
477.150 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
477.150 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840582
BIST